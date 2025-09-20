Ihmisten näkyvä tuki palestiinalaisille antaa toivoa palestiinalaiselle rauhanaktivistille.

Palestiinalaisen rauhanaktivistin Ahmed Heloun suku on kotoisin Gazasta, vaikka hän itse onkin syntynyt Jerikossa Länsirannalla. Heloun vaimo on syntynyt ja kasvanut Gazassa. Vaimon perhettä asuu myös Gazan kaupungissa.

Helou puhui STT:n kanssa tiistaina aamupäivällä sen jälkeen, kun Israel oli aloittanut maahyökkäyksen Gazan kaupunkiin.

– Minulla on siellä siskojani, setiä, tätejä, sukulaislapsia. Siskoistani on tullut isoäitejä, Helou kertoo Gazassa asuvista sukulaisistaan.

Tiistaiaamupäivänä Heloulla ei ollut tietoa, olivatko hänen sukulaisensa ja perheenjäsenensä Gazassa kunnossa.

– He kamppailevat hengissä pysymisestä, ruuan löytäminen on vaikeaa, veden löytäminen on vaikeaa, ja tänään Israel aloitti maahyökkäyksen.

Hän kertoo, kuinka ihmiset ovat yrittäneet paeta etelään, mutta alueella liikkuminen on vaarallista eikä suojaa löydy.

– Jotkut päättävät pysyä paikallaan ja luovuttavat itsensä kuolemalle. He sanovat, että heillä ei ole mitään elämisen arvoista.

– Kun he sanovat näin, se tarkoittaa, että kaikki toivo on menetetty.

Heloulle toivoa antaa – ei niinkään hallitusten – vaan ihmisten näkyvä tuki palestiinalaisille.

– Se todella antaa minulle toivoa, ja tiedän silloin, että me emme ole yksin.

Hän mainitsee esimerkkinä kohti Gazaa liikkuvan avustuslaivueen, jonka tarkoitus on toimittaa apua siviileille Gazan merisaarron lävitse.