Israel iski Gazaan, gazalaisviranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut.
Israel ilmoittaa jatkaneensa iskuja Gazan kaistalla aselevosta huolimatta.
Gazan väestönsuojeluviraston ja lääkintälähteiden mukaan ainakin viisi ihmistä kuoli Israelin iskussa Gazan kaupungin lounaispuolella.
Väestönsuojeluviraston tiedottajan Mahmud Bassalin mukaan isku kohdistettiin siviiliajoneuvoon. Bassal sanoi, että ruumiit vietiin Gazan kaupungissa sijaitsevaan al-Shifan sairaalaan.
Lue myös: YK: Israel jatkaa laitonta toimintaa ennätystahdilla
Al-Shifan sairaalan ensiapuosasto vahvisti uutistoimisto AFP:lle viiden ruumiin saapumisen ja kertoi yli 25 ihmisen haavoittuneen iskussa.
Israel ja äärijärjestö Hamas solmivat lokakuussa aselevon, mutta osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelman mukaisesti Israelin joukot vetäytyivät ensimmäisessä vaiheessa niin sanotulle keltaiselle linjalle.
Israel puolestaan sanoi tappaneensa iskussaan Hamasin aseellisen siiven asetuotannosta vastaavan johtajan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja puolustusministeri Israel Katz sanoivat yhteisessä lausunnossaan, että he määräsivät Hamasin aseellisen siiven edustajan surman vastauksena Hamasin aiheuttamaan räjähdykseen, joka haavoitti israelilaisjoukkoja keltaisella linjalla.
Israelin asevoimat ilmoitti aiemmin lauantaina, että kaksi sotilasta haavoittui lievästi räjähdyksessä Etelä-Gazassa.
Lisäksi Gazan väestönsuojeluviranomaisten tiedottajan mukaan kaksi teini-ikäistä poikaa kuoli Israelin tulituksessa kahdessa erillisessä välikohtauksessa.