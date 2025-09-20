MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Stewart kuvaa, miksi konfliktin ratkaisuvaihtoehdot ovat rajalliset ja vaativat poliittista tahtoa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart julkaisee sunnuntaina 21. syyskuuta teoksen Palestiina ja Israel – historia karttoina (Gummerus, 2025). Kirja kokoaa vuosisatojen historian yhteen visuaaliseen muotoon ja näyttää, miten kartat ovat paitsi kuvia maantieteestä myös heijastuksia aatteista ja valinnoista.

– Olen aina tykännyt kartoista, varsinkin vanhoista. Ne ovat artefakteina kauniita ja informatiivisia. Kuva kertoo ehkä enemmän kuin tuhat sanaa ja karttojen avulla on helpompi ja konkreettisempi selittää tarinaa. Nyt teen sen kirjan verran, Stewart taustoittaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kirjassa esitellään esimerkiksi 1900-luvun alun suomalainen kansakoulun kartta, jossa Palestiina on kuvattu raamatullisin paikannimin. Stewartin mukaan se paljastaa, miten historiaa ja uskontoa on sekoitettu alueen tulkinnassa.

– Yhtäkkiä Palestiinan kohdalla mentiin aikaluuppiin, jossa palattiin Raamatun maailmaan.

Mistä konflikti sai alkunsa?

Stewart muistuttaa, että nykyisen konfliktin juuret ulottuvat syvälle historiaan. Hän nostaa ratkaisevaksi käänteeksi vuoden 1917, jolloin Iso-Britannia valtasi alueen Osmanien valtakunnalta.

– Sen sijaan, että alueen asukkaille olisi annettu itsenäisyys, Britannia antoi lupauksen sionistiselle liikkeelle, joka tavoitteli juutalaisvaltiota Palestiinassa.

– Palestiinalaiset olivat sitä mieltä, että he voisivat mielellään itsenäistyä itse ilman sen enempää brittejä tai massiivista maahanmuuttoa. Tästä se lähtee: palestiinalainen kansallistunne, joka halusi itsenäistyä, ja juutalainen kansallinen liike, joka halusi perustaa valtion. Britannia jäi siihen väliin, ja nyt Israelin valtio on syntynyt, mutta palestiinalaisten oma valtio on edelleen syntymättä, Stewart summaa.

Kolme vaihtoehtoa

Stewart listaa kirjassaan kolme vaihtoehtoa, jos väkivaltaiset ratkaisut suljetaan pois.

Ensimmäinen vaihtoehto on kahden valtion malli, jota YK ehdotti alkujaan jo vuonna 1947. Siinä Israelin valtio on olemassa ja palestiinalaisille perustetaan valtio.

– Toinen vaihtoehto on yksi valtio, jossa kaikilla olisi tasavertaiset oikeudet. Mutta ongelma israelilaisten kannalta on se, että enemmistö asukkaista ei olisi juutalaisia, jolloin se ei olisi enää selkeästi juutalaisvaltio.

– Kolmas vaihtoehto on se, mikä nyt vallitsee. Yksi valtio hallitsee koko aluetta, mutta asukkailla on eri oikeudet riippuen heidän etnisestä taustastaan. Tämä on kestämätön, Stewart sanoo.

Näistä kolmesta vaihtoehdosta kahden valtion malli on Stewartin mukaan realistisin.

– En sano, että se olisi helppo, mutta me suurin piirtein tiedämme, miltä se näyttäisi. Siitä puuttuu lähinnä poliittista tahtoa.

Sodalle ei loppua näkyvissä

Stewart ei usko sodan päättyvän lähiaikoina.

– Haluaisin sanoa, että on, mutta en näe sitä. Israelin armeija puhuu useamman kuukauden sotatoimista. Yhdysvallat on haluton lopettamaan tätä, eikä kukaan muukaan painosta Israelia millään merkityksellisellä tavalla. Valitettavasti en näe loppua.

– Edelleen Israelilta on kertomatta, mihin he tällä kaikella tähtää. Mikä on se poliittinen visio? Jos se ei sisällä sitä, että palestiinalaiset saavat itse päättää asioistaan, niin on vaikea kuvitella, että kukaan siihen suostuu.

Henkilökohtaisia kokemuksia

Stewart on asunut Israelissa ja viettänyt aikaa miehitetyllä Länsirannalla.

– Kun viettää aikaa miehitetyllä Länsirannalla, huomaa, mitä sotilasmiehitys käytännössä tarkoittaa. Kaikki liikkumisrajoitukset, jatkuva valvonta ja uhka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään.

– Toisaalta israelilaisten pelko hyökkäyksistä on myös aitoa ja siihen on paljon perusteita. Se ei ole pelkästään veruke.

Uskonnolla on hänen mukaansa merkittävä rooli niin politiikassa kuin tavassa, jolla ulkopuoliset näkevät konfliktin.

– Israelin hallituksessa on uskonnollisia puolueita ja Hamas on uskonnollinen islamistinen liike. Mutta se vaikuttaa myös siihen, miten me näemme tämän, koska koko maa liittyy meidän tarinoihin. Oli ihminen uskonnollinen tai ei, Raamatun tarinat ovat tuttuja, Stewart muistuttaa.

Tulevaisuus UPIn jälkeen

Stewartin työsuhde Ulkopoliittisessa instituutissa päättyy vuodenvaihteessa, josta julkaistu tieto sai aikaan paljon uutisotsikoita.

Stewart ei halua spekuloida syitä, mutta aikoo jatkaa kirjoittamista.

– Tulihan se yllätyksenä. Tässä on muutamakin viritelmä, mutta katsotaan, mihin ne johtavat. Toivottavasti kirjoja tulee myös jatkossa, Stewart päättää.

Katso artikkelin alusta löytyvältä videolta koko Timo R. Stewartin haastattelu