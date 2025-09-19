Israelin armeija sanoo käyttävänsä "ennennäkemätöntä voimaa" Gazan kaupungissa.

Armeijan tiedottaja on kehottanut asukkaita pakenemaan Gazan kaistan pohjoisosassa sijaitsevasta kaupungista etelään.

Samalla hän ilmoitti, että kaksi päivää aiemmin avattu väliaikainen evakuointireitti on suljettu etelään suuntautuvalta liikenteeltä. Jäljelle jää näin vain yksi etelään suuntautuva reitti.

Tiedottaja sanoi, että kaupungissa olevien kannattaa lähteä "humanitaariselle alueelle", minne jo sadattuhannet kaupunkilaiset ovat lähteneet.

YK:n humanitaaristen asioiden toimistosta kerrottiin eilen, että kymmenettuhannet ovat paenneet Gazan kaupungista. Ihmiset ovat lähteneet jopa jalan 22 kilometrin matkalle etelään "humanitaariselle vyöhykkeelle" al-Mawasin alueelle.

Armeijan mukaan elokuun lopusta lähtien jo lähes puoli miljoonaa ihmistä on paennut Gazan kaupungista kohti etelää.

Gazan kaupunki on Gazan kaistan suurin asutuskeskus. YK arvioi elokuun lopulla, että kaupungissa ja sen ympäröivillä alueilla asuu yhteensä noin miljoona ihmistä.

Kärsimystä jo kaksi vuotta

Israel aloitti tiistaina Gazan kaupungissa maaoperaation, joka on tuomittu maailmalla laajasti.

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut liki kaksi vuotta. Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on surmannut tuona aikana yli 65 100 ihmistä Gazassa. Valtaosa kuolonuhreista on ollut siviilejä. YK on pitänyt lukuja luotettavina.

YK:n riippumaton tutkintakomissio julkaisi aiemmin tällä viikolla raportin, jossa Israelin todetaan syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.

Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä. Hyökkäyksessä otettiin myös noin 250 panttivankia, joista vajaat 50 on vielä Gazassa.

