Suomen SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja: "Gazan siviilien tilanne on toivoton"

Israel on kertonut aloittavansa operaationsa uuden vaiheen eteläisessä ja keskisessä Gazassa. Se voi vaikuttaa kohtalokkaasti myös Gazan eteläosista suojaa hakeneisiin siviileihin.

– Me olemme nähneet, mitä siellä pohjoisessa on jo tapahtunut. Jos samanlaiset iskut kohdistuvat etelään, se on siviilien kannalta ihan kestämätön tilanne, Tiina Saarikoski sanoo.

Saarikosken mukaan noin 85 prosenttia gazalaisista on joutunut jättämään kotinsa, monet jo useita kertoja turvallista paikkaa etsiessään. Nyt asukkaat ovat pakkautuneet kaistan ahtaaseen eteläosaan.

– Siellä oli ennen noin 280 000 ihmistä, mutta nyt alueella on noin miljoona ihmistä, Saarikoski kertoo.

Ihmisillä ei Saarikosken mukaan ole mitään turvallista paikkaa, minne mennä. Ruokaa tai vettä ei ole riittävästi ja viemäröinti on puutteellista.

– Jos siihen otetaan päälle mahdolliset iskut, niin en tiedä miten kuvata tilannetta parhaiten. Täysin katastrofaalinen se on, Saarikoski sanoo.

– Ihmisillä täytyy olla todella hätä, koska he eivät tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi, ja minne iskut tulevat.

Saarikoski huomauttaa, että esimerkiksi sairaalat tai hätämajoituskeskukset eivät ole turvallisia paikkoja, sillä Israel on tehnyt iskuja myös niihin.

Gazan tilanne heijastuu myös Länsirannalle

Marraskuussa Länsirannalla ja Israelissa vieraillut MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen kertoo, että myös Länsirannalla asuvien palestiinalaisten ajatukset ovat synkät.

– Historia tuntuu toistavan itseään ja Gazan tilanne on kaikkialle säteilevä, Nurminen sanoo.

Väkivalta on sodan myötä kasvanut jatkuvasti Länsirannalla ja Israel on tehnyt iskuja myös siellä. YK:n mukaan pelkästään loka-joulukuun välisenä aikana Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa on surmattu yli 300 palestiinalaista. Joukossa oli lähes 80 lasta.

Nurminen huomauttaa, että Gazasta on tällä hetkellä hyvin vaikeaa saada tietoa. Hänen mukaansa toimittajien työskentelymahdollisuudet ovat rajalliset ja hyvin vaaralliset.

– 110 toimittajaa on kuollut siellä, Nurminen sanoo.

Apu on minimaalista verrattuna tarpeeseen

Gazassa toimii Palestiinan Punainen Puolikuu, jonka työntekijät ja vapaaehtoiset riskeeraavat henkensä esimerkiksi toimittaessaan haavoittuneita sairaalaan.

– Pohjoisessa Palestiinan Punaisen Puolikuun ylläpitämä sairaala jouduttiin sulkemaan, kun sillä ei ollut enää toimintamahdollisuuksia. Nyt mietitään koko ajan tämän toisen sairaalan osalta, että mikä on tilanne.

Egyptin Punainen Puolikuu ja muita avustusjärjestöjä lähettää avustustarvikkeita Gazaan Egyptistä Rafahin raja-aseman kautta. Avustusjärjestöjen toimintamahdollisuudet ovat Saarikosken mukaan kuitenkin heikot ja avustusten määrät hyvin pieniä.

– Gazaan meni jo ennen sotaa noin 500 rekkaa päivässä. Nyt on oltu tyytyväisiä, jos on saatu sata rekkaa päivässä Gazaan. Se on aivan riittämätöntä tähän kurjistuneeseen tilanteeseen, Saarikoski sanoo.

Hän kertoo, että Punainen Risti käy jatkuvaa keskustelua eri osapuolten kanssa, jotta apua saataisiin toimitettua perille turvallisesti.

– Pyrimme puhumaan kansainvälisen sodan sääntöjen puolesta, jotta iskuja ei tehtäisi siviilejä tai siviili-infrastruktuuria kohtaan. Tällaista hiljaista vaikuttamistyötä tehdään koko ajan, Saarikoski kertoo.

Hänen mukaansa tilanteen ratkaisemiseksi vaaditaan poliittista tahtoa.