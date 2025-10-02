Israelin hyökkäyksen edetessä syvemmälle Gazan kaupungin alueelle monet palestiinalaiset joutuvat siirtymään paikasta toiseen kaupungin sisällä.

Gazalaisia ajetaan etelään Israelin hyökkäyksen edetessä, mutta kaikki eivät lähde sinne.

– Olen huolissani lapsistani. Gazassa ei ole turvallista paikkaa. Jos menemme etelään, sielläkään ei ole turvaa, perheenäiti Samia al-Samry sanoo.

Samry on jo menettänyt yhdeksänvuotiaan poikansa Israelin ilmaiskussa.

Hän loukkaantui myös itse, samoin hänen nuorempi poikansa.

Nyt Samry elää teltassa jäljellä olevien lastensa kanssa ja pelkää heidän henkensä puolesta. Hän kertoo, ettei ruokaa tai vettä ole saatavilla riittävästi.

– Joka kerta, kun tunnen oloni uhatuksi, otan lapseni syliin ja pakenen niin nopeasti kuin voin, Samry kertoo.

Tulemme kuolemaan tänne

Ramy Khayal al-Omr on myös majoittunut perheineen telttaan sen jälkeen, kun heidän kotinsa pommitettiin maan tasalle.

Hän ei aio lähteä Gazasta, sillä perheellä ei ole varaa matkustaa etelään, eikä hän usko, että siellä olisi sen turvallisempaa.

– Olin aiemmin turvassa kodissani ja yhtäkkiä olen kadulla. En tiedä, minne veisin lapseni. Minulla ei ole kotia, ei suojaa, ei vaatteita, ei mitään, Omr kertoo.

Hänellä on viisi lasta, joista nuorin on vasta muutaman viikon ikäinen.

Hän pelkää lastensa puolesta ja esittelee videolla olosuhteet, joissa perhe elää vastasyntyneen kanssa.

Kaikesta huolimatta perhe pysyy Gazassa.

– Synnyimme täällä ja tulemme kuolemaan tänne, Omr sanoo.