Israelin isku tappoi ihmisiä Gazassa.
Gazan väestönsuojeluviraston mukaan ainakin viisi ihmistä on kuollut perjantaina Israelin iskuissa Gazaan.
Viraston edustajan Mahmud Bassalin mukaan Israel iski kouluun Gazan kaupungissa.
Israelin asevoimat kertoi tulittaneensa perjantaina epäilyttäviä henkilöitä Gazan pohjoisosassa.
Israel ja äärijärjestö Hamas solmivat lokakuussa aselevon, mutta osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta.
Hamasin hallitseman Gazan terveysministeriön mukaan noin 400 palestiinalaista on kuollut Israelin iskuissa aselevon solmimisen jälkeen. Israelin mukaan kolme sen sotilasta on saanut surmansa alueella aselevon aikana.
