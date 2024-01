Unicef: Gazassa voi pian kuolla lapsia enemmän humanitaarisiin syihin kuin sotatoimiin

Gazan eteläosassa Rafahissa puhelimen päässä on Tess Ingram . YK:n lastenjärjestö Unicefilla viestintätehtävissä työskentelevä Ingram on ollut Gazassa vajaan viikon ja tavannut siellä erityisesti naisia ja lapsia.

Gazassa on meneillään vuoden kylmin kuukausi, ja viime päivinä on satanut paljon. Maa on mutaista ja kaduille on vuotanut jätevettä.