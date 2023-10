Entinen Hamasin jäsen Ahmed: "Olemme molemmat konfliktin ja miehityksen uhreja"

– Emme me halua menettää ihmisiä, ystäviä, rakkaita. Ei ole tarvetta vuodattaa lisää verta, Helou sanoo videopuhelimitse Länsirannalla sijaitsevasta Jerikosta.

"Syytän YK:ta Gazan tilanteesta"

On tiistaiaamu, eikä Helou ole päässyt työpaikalleen Länsirannan Ramallahiin palestiinalaisparlamenttiin, jossa hän toimii avustajana. Israelin tarkastuspisteiden läpi ei välttämättä pääsisi eikä palestiinalaisilla rekisterikilvillä varustetulla autolla ajaminen olisi turvallista, sillä israelilaiset siirtokuntalaiset voisivat Heloun mukaan olla erityisen vaarallisia Hamasin viikonlopun iskun jäljiltä.

Helou on jo haastattelua sopiessa korostanut, että edustaa vain itseään eikä esimerkiksi kaikkia palestiinalaisia. Esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvien helposti ajatellaan edustavan koko ryhmää.

– Syytän YK:ta Gazan tilanteesta. Juuri nyt yli 2 000 ihmistä on kuollut molemmilla puolilla, Helou sanoo tiistaina.

– Kuinka voisin palestiinalaisena ymmärtää sen, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, suurin osa maailmasta tukee Ukrainaa Venäjää vastaan, mutta nyt he tukevat niitä, jotka miehittävät meitä?

Israelilaisten ja palestiinalaisten historia on monimutkainen ja monitulkintainen, ja se kenelle alue kuuluu jakaa mielipiteitä.

Merkittävä vuosiluku israelilaisille ja palestiinalaisille on 1948, jolloin syttyi sota.

Gazalaisten jälkeläinen nousi vastustamaan miehitystä

Heloun suku on kotoisin Gazasta, mutta hänen isovanhempansa muuttivat yrityksensä takia Negevin autiomaassa sijaitsevaan Beersebaan, jossa hänen vanhempansakin kasvoivat. Helou kertoo, että vuoden 1948 sodassa vanhemmat yrittivät päästä Gazaan, mutta päättivätkin asettua Jerikoon Jordanian läheisyyden takia. Jordaniaan pääsisi nopeasti pakoon.

"Olen niin surullinen tilanteesta"

– Samoihin aikoihin ryhdyttiin puhumaan Oslon sopimuksesta. Puhuttiin alkuun Jerikosta ja Gazasta. Koska olen syntynyt Jerikossa, mutta juureni ovat Gazassa, sanoin, että he puhuvat minusta.

"Myös Israelilla on oikeus valtioon"

– Palestiinalaisena uskon historialliseen Palestiinaan ja siihen, että Israel miehitti meidät kahdesti, vuonna 1948 ja 1967. Rauhanaktiivina uskon, että myös Israelilla on oikeus valtioon.

"Miten voisin tavata ihmisiä, jotka ovat tappaneet läheisiäni?"

Katso myös: Tämä on siviilien ja avustusjärjestöjen tilanne Gazassa nyt – studiossa Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja

Helou päätti olla puhumatta kenellekään

Helou kiinnostui ja halusi tietää lisää, miten juutalaiset ja israelilaiset ajattelivat, ja ihmetteli, miten osa israelilaisista tukee miehityksen lopettamista. Lopulta Helou päätyi mukaan Combatants for Peace -järjestön toimintaan ja on vieraillut puhumassa ulkomaillakin, myös Suomessa. Järjestö tuo yhteen israelilaisia ja palestiinalaisia taistelijoita ja edistää konfliktin ja miehityksen päättämistä.

Mummoiksi tulleet siskot Gazan pommituksissa

Heloun kaksi siskoa asuu Gazassa. Heistä molemmista on tullut isoäitejä. Vielä tiistaiaamuna hänen läheisensä olivat kunnossa, mutta hän kertoo odottavansa huonoja uutisia.

– Hänestä tuli numero. Hän oli ihminen kuten moni muu. Monesta tuli vain numeroita, mutta kaikilla numeroilla on perhe. Myös palestiinalaisilla on perhe, ja he olivat ihmisiä. Rukoilen, että tämä tilanne päättyy mahdollisimman pian.