Rauhan aikaan Zelenskyin kausi päättyisi ensi viikolla

Vaikka laki sallisi vaalit, demokratian toteutuminen olisi vaikeaa. Noin viidesosa Ukrainan pinta-alasta ja merkittävä osa kansasta on miehitysvallan alaisuudessa, minkä lisäksi äänestäjiä on runsain mitoin rintamalla ja ulkomailla. Vaalien järjestäminen olisi myös taloudellisesti hankalaa tilanteessa, jossa kaikki resurssit tarvitaan maanpuolustukseen.

"Luottamukseni häneen on laskussa"

– Luottamukseni häneen on laskussa. En voi puhua yhteiskunnan puolesta, mutta myös minun piireissäni luottamus laskee. Yleensä sanotaan, että Zelenskyi on sodanajan presidentti. Ennen kuin sota alkoi, Zelenskyin kannatus oli jo laskussa, kertoo STT:lle Daniil , 26, Kiovassa.

Zelenskyin kannatus on selvästi laskenut suursodan alusta, mutta hieman yli 60 prosenttia kansasta on yhä jossain määrin tyytyväinen Zelenskyin suoriutumiseen, kertoi Rating-tutkimusryhmän helmikuussa tekemä kysely The New Voice of Ukraine -median mukaan.