Upin ohjelmajohtaja: Tästä syystä Zelenskyi erotti puolustusministerinsä

Mosheksen mukaan olikin nähtävissä, että puolustusministeriön ovet tulevat käymään. Aiemman asevoimien tarvikkeisiin liittyneen korruptioskandaalin seurauksena korkea-arvoisia ukrainalaisvirkamiehiä erotettiin virasta tammikuussa. Tyytymättömyyttä on herättänyt myös se, että joidenkin varusmiesten on annettu paeta sotilaspalveluksesta.

Vaalien järjestäminen noussut keskusteluun

Normaalioloissa Ukrainassa pidettäisiin ensi keväänä presidentinvaalit, Moshes huomauttaa. Niiden järjestäminen sodan keskellä on hyvin epätodennäköistä, mutta ei täysin poissuljettu skenaario. Siksi Zelenskyin on ajateltava myös vaaleja.

Zelenskyille on joka tapauksessa hyödyllistä osoittaa, että hän on perillä ongelmista ja haluaa ratkoa niitä.

Krimin tataari voi olla hyödyksi

Umerov on taustaltaan Krimin tataari. Tästä taas voi olla hyötyä etenkin neuvotteluissa Turkin kanssa, sillä Turkissa asuu suuri tataarivähemmistö, joka on hyvin perillä juuristaan. Turkki on toiminut sodassa välittäjänä Ukrainan ja Venäjän välillä, ja on ollut keskeisessä roolissa muun muassa Mustanmeren viljasopimuksen solminnassa.