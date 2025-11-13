Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo vierailleensa tänään lähellä rintamalinjaa.

Volodymyr Zelenskyi sanoi X-viestipalvelussa vierailleensa joukkojen luona lähellä rintamalinjaa eteläisellä Zaporizhzhjan alueella. Hän kertoi tavanneensa aluetta puolustavia sotilaita ja jakaneensa valtiollisia kunniamerkkejä. Viestissään Zelenskyi kiitti sotilaita Ukrainan suojelemisesta.

Zelenskyi kertoi käyneensä keskusteluja taisteluiden tilanteesta sekä Venäjän viimeaikaisista hyökkäyksistä ja yrityksistä ohittaa ukrainalaisten linnoitukset.

– Kävimme myös erillisen keskustelun droonien hankintaohjelmien toteuttamisesta, hän kertoi ja lupasi "kaikkeen löytyvän ratkaisun".

Venäjä on viime aikoina edennyt Zaporizhzhjan alueella ja sanonut vallanneensa kyliä myös Harkovan ja Dnipropetrovskin alueilla. Samaan aikaan Ukraina on yrittänyt pitää kiinni logistisesti tärkeästä Pokrovskin kaupungista.

Iloitsi uudesta EU-lainasta

Erillisessä X-viestissä Zelenskyi iloitsi myös EU:n Ukrainalle myöntämästä lähes kuudesta miljardista eurosta ERA-järjestelyn ja Ukrainan tukivälineen kautta.