Saksa aikoo kiristää ukrainalaisten pakolaisten saamaa sosiaaliturvaa, jotta ukrainalaiset miehet eivät pakene suurin joukoin sotaa Saksaan.
Saksan hallitus aikoo pienentää ukrainalaisille maksettavia sosiaalietuuksia, kertoo Reuters.
Liittokansleri Friedrich Merz keskusteli pitkään puhelimessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, ja kertoi tälle, että ukrainalaisia nuorukaisia tarvitaan Ukrainassa.
Merz kertoi Ukrainan presidentille puhelimessa, että Saksan tulee varmistaa, etteivät nuoret ukrainalaismiehet siirry joukoittain Saksaan.
– Jotta kannustimet työskennellä ylittävät kannustimet jäädä hyvinvointivaltion piiriin, liittokansleri sanoi Reutersin mukaan.
Lakiluonnoksen mukaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta lukien saapuneet ukrainalaiset saisivat turvapaikanhakijoille tarkoitettua matalampaa sosiaalitukea, työnhakijoille suunnatun bürgergeld-tuen sijaan.
Bürgergeld on työkykyisille työnhakijoille tarkoitettu eräänlainen toimeentulotuki tai perustulo. Suoraan suomennettuna etuus tarkoittaa kansalaisrahaa.