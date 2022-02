"Tarvitsen ammuksia, en kyytiä" – Volodymyr Zelenskyistä tuli Ukrainan vastarinnan kasvot ja Venäjän kohde numero yksi

Kysymyksen hän on Ukrainan nykyinen presidentti Volodymyr Zelenskyi.

"Hyvää huomenta"

Ensimmäisten sotapäivien aikana Zelenskyin pitämistä puheista ja sosiaalisesen median videoista on tullut Ukrainan vastarinnan symboli.

Video on alle vuorokaudessa kerännyt yli 10 miljoonaa katselukertaa.

"Tunsin hänen vilpittömyytensä"

Zelenskyin yllä oli siisti puku, kun hän sodan syttyessä vetosi venäjän kansaan tunteikkaaksi kuvaillussa puheessa. Sittemmin kravatti on vaihtunut sotilaallisen vihreään paitaan, joka yllään Zelenskyi on julkisuudessa esiintynyt.

Siinä missä Venäjän presidentin virallinen Twitter-tili on sodan syttymisen jälkeen lähinnä tiedottanut Putinin käymistä keskusteluista valtiojohtajien kanssa yhden rivin toteavaan sävyyn, on Zelenskyin tyyli ollut tyystin toisenlainen.

Zelenskyi kertoo käymiensä keskusteluiden sävyistä ja yksityiskohdista. Tiedotusarvon lisäksi niissä on usein mukana tunnetta. Esimerkiksi perjantaina hän sanoi keskustelleensa presidentti Sauli Niinistön kanssa ja totesi olevansa kiitollinen Suomen lupaamasta rahallisesta tuesta.

Zelenskyi tyyli toimia "diplomatian etulinjassa", kuten hän itse sanoo, ei sinällään ole yllättävää. Viihdepersoonana hän on tottunut esiintyjä.

Zelenskyi itse on kertonut olevansa Venäjän "kohde numero yksi". Kyse tuskin on liioittelusta, sillä Venäjä on kertonut avoimesti tavoittelevansa Ukrainan johdon vaihtamista.