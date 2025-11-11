Zelenskyi on aiemmin yrittänyt rajoittaa korruptionvastaisten elinten toimivaltaa.

Ukrainassa korruptionvastainen virasto NABU tutkii mittavaa energiasektorin korruptioepäilyvyyhtiä.

Vyyhtiin liittyy ukrainalaismedian mukaan myös presidentti Volodymyr Zelenskyin liittolainen, liikemies Timur Minditsh. Hän on Zelenskyin perustaman Kvartal 95 -tuotantoyhtiön osaomistaja.

The Kyiv Independentin mukaan NABU teki etsintöjä maanantaina Kiovassa tiloissa, jotka on liitetty Minditshiin. Lehden tietojen mukaan Minditsh ehti paeta ennen etsintöjä.

Viraston mukaan 15 kuukautta kestäneen tutkinnan myötä on tehty kymmeniä maan energiasektoriin kohdistuneita ratsioita.

Zelenskyi kommentoi aihetta maanantaina sanomalla, että korruption torjumiseksi tarvitaan tehokkaita toimia ja että "rangaistuksen väistämättömyys on välttämätöntä".

– Tuomioita on tultava ja viranomaisten on tehtävä yhteistyötä NABU:n ja lainvalvontaviranomaisten kanssa – ja tehtävä se tavalla, joka tuottaa tuloksia, hän sanoi.

Osana epäilyvyyhtiä on olennaisesti myös Ukrainan valtion omistama ydinenergiayhtiö Energoatom. The Kyiv Independentin mukaan valtion keskeisiä yhtiöitä on yritetty kontrolloida, kuten Energoatomia.