Räjähdykset jatkuivat toista tuntia, ja niihin liittyi havaintoja sekä hävittäjistä että helikoptereista. Paikalta julkaistiin runsaasti asukkaiden kuvaamia videoita ja kuvia yötaivaalla lentäneistä helikoptereista sekä ohjusiskuista ja savupatsaista.

Miten historiallinen hyökkäys eteni, ja mitä Venezuelan presidenttiparin kaappaamisesta seuraa? Tämä tapahtumien kulusta toistaiseksi tiedetään.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa ja otti kiinni presidentti Nicolas Maduron ja tämän puolison Cilia Floresin , jotka vietiin maasta.

Yhdysvaltalaismedia vahvisti nopeasti omista hallintolähteistään, että iskuista oli määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinto, ja pian Trump itse vahvisti asian Truth Social -alustallaan.

Presidentti vaimoineen vietiin

Maduro yritti turvahuoneeseen

– He olivat valmiina asemissaan odottamassa meitä. He tiesivät, että olemme tulossa, Trump sanoi.

– Hän pääsi ovelle. Hän ei pystynyt sulkemaan sitä. Hänet yllätettiin niin nopeasti, että hän ei päässyt siihen huoneeseen, Trump kertoi.