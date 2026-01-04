Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Julkaisupäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta ja kehitys Jaakko Hietanen Head of Digital Development MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita Tämä Venezuelan tilanteesta tiedetään nyt | MTV Uutiset Venezuelan varapresidentti maan johtoon, YK:n turvallisuusneuvosto koolle – tämä tilanteesta tiedetään 1:27 Kuka on Nicolas Maduro? Julkaistu 19 minuuttia sitten Venezuelan kiinni otettu presidentti kuljetettiin Yhdysvaltoihin. Nicolas Maduroa syytetään muun muassa huumeterrorismista.
Venezuelassa korkein oikeus on määrännyt varapresidentti
maan väliaikaiseksi johtajaksi. Oikeuden mukaan näin taataan Venezuelan hallinnollinen jatkuvuus ja maan puolustaminen. Delcy Rodriguezin
Yhdysvallat otti lauantaina kiinni presidentti
ja tämän puolison Nicolas Maduron ja kuljetti nämä pois maasta. Cilia Floresin
Venezuelan korkein oikeus ei kuitenkaan julistanut Maduroa pysyvästi estyneeksi hoitamaan virkaansa, mikä olisi tarkoittanut uusia vaaleja 30 päivän kuluessa.
Varapresidentti vaati Maduron vapauttamista
Yhdysvaltain presidentin
hallinto iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa. Donald Trumpin Lue myös: Trump iski Venezuelaan: kaapatulle Madurolle syytteet New Yorkissa 0:53 Ilma-alukset ilmestyivät yöllä Caracasin ylle – video näyttää räjähdykset pääkaupungissa.
Trump on sanonut Yhdysvaltain johtavan Venezuelaa, kunnes turvallinen vallanvaihto maassa on mahdollinen.
Varapresidentti Rodriguez lausui lauantaina ennen korkeimman oikeuden linjausta, että Venezuela on valmis puolustamaan itseään vastauksena Yhdysvaltain lauantain sotilasoperaatioon.
Rodriguez vaati lauantai-iltana suorassa televisiolähetyksessä Maduron ja tämän puolison vapauttamista. Rodriguez sanoi Maduron olevan Venezuelan ainoa presidentti.
Trump väitti aiemmin lauantaina Rodriguezin sanoneen Yhdysvaltain ulkoministeri
Marco Rubiolle olevansa yhteistyöhaluinen. Iskut tapahtuivat lauantaina useaan kohteeseen Venezuelassa. AFP / Lehtikuva Maduro oikeuden eteen New Yorkissa ensi viikolla
Maduro saapui Yhdysvaltoihin lauantai-iltana paikallista aikaa. Hänen nähtiin poistuvan lentokoneesta kansalliskaartin lentotukikohdassa New Yorkin osavaltiossa.
Presidentti asteli koneesta liittovaltion poliisien saattelemana. Muun muassa uutiskanava CNN:n
mukaan myös Maduron puoliso saapui samalla lennolla Yhdysvaltoihin. Donald Trump julkaisi myöhemmin kuvan Madurosta matkalla Yhdysvaltoihin. AFP / Lehtikuva
Matka jatkui helikopterilla New Yorkin Manhattanille. Yhdysvaltalaismedian mukaan Maduro vietiin ensin Yhdysvaltain huumepoliisi DEA:n virastolle ja sen jälkeen Brooklynissä sijaitsevaan tutkintavankilaan.
Yhdysvallat syyttää Maduroa ja tämän puolisoa muun muassa huumeterrorismista. Maduro on määrä saattaa New Yorkissa oikeuden eteen CNN:n
mukaan ensi viikolla. YK:n turvallisuusneuvosto koolle
YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu maanantaina hätäkokoukseen Yhdysvaltain Venezuelaan tekemän iskun vuoksi. Kokouksen on määrä alkaa iltapäivällä viideltä Suomen aikaa.
Asiasta kertoi myöhään lauantaina neuvoston puheenjohtajana tässä kuussa toimiva Somalia. Diplomaattilähteiden mukaan neuvosto kokoontuu Venezuelan pyynnöstä.