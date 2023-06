Rasvan jakautuminen kehossa tietyille alueille lisää eri syöpien riskiä – miesten ja naisten välillä yllättäviä eroja

Tutkiakseen syövän ja ylipainon yhteyttä miehillä ja naisilla, tutkimuksen kirjoittaja Mathias Rask-Andersen sekä muut tutkijat tarkastelivat isobritannialaisen biopankin keräämiä potilastietoja. Kyseinen biopankki sisältää yli puolen miljoonan ihmisen genetiikka- ja terveystietoja, kertoo New York Post .

– Tärkeä näkökulma ylipainoon liittyvissä tautiriskeissä on rasvan jakautuminen kehon eri osiin, tutkimuksen toinen kirjoittaja Asa Johansson Uppsalan yliopistosta kertoo tutkimustiedotteessa .

Ylipainoisten miesten ja naisten syöpäriskien välillä merkittäviä eroja

Liikalihavuus ja menopaussi yhdessä lisäsivät tiettyjen syöpien riskiä naisilla

– Yksi merkittävämpiä tutkimuslöydöksiä on, että liikalihavuus on rintasyövän riskitekijä vain vaihdevuosien jälkeen, ei ennen vaihdevuosia. Tämä voi johtua siitä, että vaihdevuosien yhteydessä estrogeenituotannossa tapahtuu muutoksia.

Laihdutus ei poista syöpäriskiä

– Koska liikalihavuus lisääntyy maailmanlaajuisesti nopeasti, liikalihavuus on nyt nopeimmin kasvava yleisen syöpäriskin riskitekijä. Siksi toimenpiteet liikalihavuuden ja ylipainon esiintymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, ovat tärkeitä, Rask-Andersen sanoi.

– On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että laihdutus ei poista syöpäriskiä. On edelleen monia yksittäisiä riskitekijöitä, joilla on paljon suurempi vaikutus tiettyihin syöpätyyppeihin. Esimerkiksi tupakoinnin vaikutus keuhkosyöpään ja auringolle altistumisen vaikutus ihosyöpään.