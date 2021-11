Mies, tee säännöllisesti tämä tarkastus! Avainasemassa yleistyvän syövän löytymisessä

Siinä missä naisten tulisi tutkia rintansa kuukausittain, kannattaisi miesten tunnustella säännöllisesti kiveksiään. Kivessyöpä on harvinainen, mutta yleistyvä syöpä. Syöpäjärjestöjen mukaan tapauksia on eniten nuorilla, 25–39-vuotiailla miehillä.

Tavallisin kivessyövän oire on kiveksen suureneminen tai kiveksessä tuntuva kyhmy, jonka joko potilas itse tai hänen kumppaninsa on havainnut. Kasvain tuntuu tyypillisesti kiinteänä tai kumimaisena kiinteytenä kiveksen sisällä.

Näin tutkit kiveksesi

Omaseuranta on erityisen tärkeää, jos lähisukulaisilla on todettu kivessyöpä tai itseltä on hoidettu laskeutumaton kives. Piilokiveksisyys on tunnetuin kivessyövälle altistava tekijä. Pienellä osalla sama sairaus on ollut isällä tai veljellä. Myös ympäristötekijöillä voi olla vaikutusta kivessyövän syntyyn.