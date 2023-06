Rapusipsit ja purkkivesimelonit lievittävät koti-ikävää – Helsinkiin avattiin Suomen ensimmäinen ukrainalainen ruokakauppa

– Tämä on ukrainalainen klassikko, kannattaa ehdottomasti maistaa, sanoo Nataliya German kauppaan ostoksille piipahtaneelle Heta Pasaselle ja esittelee ukrainalaista Meteoriitti-nimistä suklaata.

Helsingissä asuva Pasanen on tullut juhannusostoksille veljensä kehotuksesta. Juhannuksena on tarkoitus lähteä kotikonnuille Etelä-Savoon ja tuliaisina olisi mukavaa viedä aitoja ukrainalaisia makuja.

– En ole ikinä aiemmin maistanut ukrainalaisia tuotteita, mutta kiva, että tällainen kauppa on olemassa, Pasanen sanoo samalla, kun pakkaa ostoksensa kauppakassiin.

Heta Pasanen on piipahtanut juhannusostoksille. Tiskin takana Oksana Kichko.

Rapusipsejä ja vesimeloneja purkissa

– Se oli vähän yllättävää, että suomalaiset ovat tulleet viime päivinä ostamaan juhannustuliaisia. Useampi on menossa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja haluaa viedä sinne jotakin erikoista, German sanoo.

Tällä hetkellä eksoottisimmat tuotteet, kuten säilykevesimelonit ja rapusipsit, ovat loppuneet kaupasta suuren kysyntänsä vuoksi, mutta niitä on jo tilattu lisää.

Sopilka on tällä hetkellä vain 15 neliömetrin kokoinen, mutta perustajanaisilla on suuri visio. Tarkoituksena olisi tulevaisuudessa avata ainakin ukrainalaisten tuotteiden verkkokauppa ja laajentaa tuotevalikoimaa.

"Kuin kotona Ukrainassa"

Ukrainan Harkovasta kotoisin oleva Nataliya German muutti Suomeen 23 vuotta sitten ja on ammatiltaan IT-konsultti.

Hän pakeni kahden lapsensa kanssa sodan jaloista, mutta aviomies on edelleen Harkovassa.

Toistaiseksi työ ukrainalaistuotteita myyvässä kaupassa on naisten mukaan enemmän kuin mieluinen.

– Ihmiset ovat löytäneet meidän kauppamme, ja se on ihanaa! Ukrainalaisille on erittäin tärkeää, että tällainen kauppa on olemassa, Kichko sanoo ja korostaa, että sodan vuoksi moni ukrainalainen ei enää halua käydä venäläisissä kaupoissa.