"Minä ja ystäväni olemme muuttuneet" – Kiovaan palanneet nuoret aikuiset tapaavat ihmisiä ja nauttivat keväästä, vaikka elämä ei ole ennallaan

Kolmekymppiset kiovalaiset kaverukset Volodymyr Borysenko, Vladislav Didenko ja Viktor Krasnohorskyi tapaavat aukiolla. Kaikki kolme lähtivät Venäjän hyökkäyksen jälkeen pois Kiovasta, mutta tulivat melko pian takaisin. Nyt he ovat matkalla Didenkon luokse grillaamaan.

– Elämä ei ole pysähtynyt, mutta se on hidastunut. Me odotamme.

Didenko sanoo, että itsenäisyyden säilyttämisen lisäksi voittamisessa on kyse elämänlaadusta Ukrainassa.

"Tämä on kamalaa, mitä muuta voin sanoa"

– On hyvä ilma. Olen todella iloinen, että ihmiset pystyvät rauhoittumaan tänä vaikeana aikana. Se on tärkeää mielenterveydelle ja selviytymiselle. Et voi olla koko ajan valppaana, Kuktenko sanoo.