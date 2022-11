Ukrainan sotaa paennut Jeva, 12, MTV:lle: "Kun taloamme pommitettiin, jokin sisälläni särkyi"

MTV Uutiset livessä on Itä Nyt -ohjelma, jossa käsitellään Ukrainan sotaa ja poliittista tilannetta Venäjällä. Ohjelma tulee kerran viikossa ja on katsottavissa MTV Uutiset liven lisäksi Katsomossa sekä MTV Uutisten nettisivuilla.

Ette tiedä mitä sota on

Jeva Skaltetskan kirjoittama kirja Ette tiedä mitä sota on, jossa Jeva kertoo kokemuksistaan sodan ensi hetkistä alkaen, on ilmestynyt suomeksi käännettynä tällä viikolla.

"Makasimme lattialla ja rukoilimme"

Uutisissa puhutaan täysimittaisesta sodasta. "Täysimittainen" kuulostaa pelottavalta. Se täyttää sielun kauhulla. Oma sieluni kirkuu. Minuun sattuu, mutta on pakko jatkaa – pysytellä turvassa ja toivoa, että sota päättyisi pian ja että tulisi rauha. Niillä menneisyyden huolilla ei vain enää ole mitään väliä. Kun ollaan sodassa, on vain yksi päämäärä – pysyä elossa. Kaikki, mikä ennen tuntui vaikealta tai pahalta, muuttuu yhdentekeväksi.

Uusi alku

– Tykkään olla Irlannissa, siellä on hyvin vehreää ja kaikki ovat todella mukavia. Mikä tärkeintä, siellä on turvallista. Kun sota alkoi, ymmärsin ensimmäistä kertaa, miten tärkeä on rauhallinen taivas ja kirkas auringonpaiste. Se, että voi mennä ulos kävelylle, on ihanampaa kuin mikään mitä tiedän, Jeva kertoi.