Radan perhe pakeni Ukrainasta Suomeen vai muutama vaatekassi mukana – ura ylilääkärinä vaihtui lähihoitajan ammattiin

Uusi koti löytyi Hausjärveltä

– Sopeutuminen jatkuu edelleen. Ei ole vaikea sopeutua ihmisiin, mutta on vaikea sopeutua suomen kieleen. Ymmärrän, että olemme täällä oman valintamme vuoksi. Haluamme lapsemme olevan onnellisia ja elossa. Tämä on helpottanut minua ymmärtämään tilannetta, Rada selittää.

Työ Suomessa on merkityksellistä

– Tilanne on ihan hyvä. On hyvä, että minulla on töitä. Erilaista kuin aiemmin, mutta autan ihmisiä ja välitän heistä. Se on tärkeää työtä.

"Itken joka kerta, kun puhun kodista"

Kotitalossa ukrainalaisia sotilaita

Radan perheen kotitalo on lähellä eturintamaa ja tuhoutuneita rakennuksia on paljon. Sodassa kuolleista puhumattakaan.

Myös veli perheineen on Suomessa sotaa paossa. He päätyivät Lappeenrantaan hieman aiemmin kuin Radan perhe muutti Hausjärvelle.

Uutiset tekevät kipeää

– Se on todella kauheaa. Uutisia on hirveä katsoa ja kuunnella. En ymmärrä tätä tilannetta, se on kauhea. Kotikaupunkini on lähellä etulinjaa. Elämä siellä on vaikeaa ja vaarallista joka minuutti.