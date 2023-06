Sotaa paennut ukrainalaisperhe on asunut espoolaisen Matin kotona yli vuoden: "Sain lottovoiton"

Tänään on lounaaksi hellepäivän suurta herkkua, okroshka-nimistä kylmää keittoa. Siinä on muun muassa kurkkua, kananmunaa, tilliä ja perunaa.

Keittiössä nelihenkinen perhe jo odottaa Huomasta pöydän ääressä. Tilanne vaikuttaa olevan kuin mistä tahansa tavallisen perheen arjesta, mutta todellisuudessa tarina yhteisen lounaan taustalla on kaikkea muuta kuin tavallinen.

"Äiti, haluan elää"

"Se oli kohtaloa"

– Jäin leskeksi pari vuotta sitten ja aikuiset tyttäreni asuvat jo omillaan. Minulla on iso talo: kolme kerrosta ja seitsemän huonetta. Ajattelin, että tätä voisi hyödyntää laajemminkin, Huomanen kertoo.

– Suostuimme, koska ajattelimme, että se on kuitenkin vastaanottokeskusta parempi vaihtoehto, perheenäiti kertoo.

Saman katon alla

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Suomesta on hakenut tilapäistä suojelua lähes 56 000 ukrainalaista. Migrin mukaan hakijamäärät olivat suurimmillaan viime vuoden keväällä, mutta hakemuksia tulee edelleen tasaisesti.

Suuri osa vastaanottojärjestelmän piirissä olevista ukrainalaisista asuu keskusmajoituksissa, mutta osa on myös yksityismajoituksessa, kuten suomalaisten luona.

Nyt jo yli vuoden ajan Zhohlon perhe on asunut Matti Huomasen luona, ja heillä on mennyt mukavasti. Kielivaikeuksia oli etenkin aluksi, mutta niistä selvittiin huumorin ja Googlen käännösohjelman avulla.

Nikita Zhohlo käy suomenkielistä koulua ja on jo oppinut jo sen verran suomen kieltä, että kommunikointi sujuu pääosin ilman sanakirjaa. 18-vuotias Ilja muutti hiljattain omaan asuntoon ja on töissä Lidlissä. Haaveissa on oppia kunnolla suomea ja hakea opiskelemaan.