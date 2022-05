Sotaa paennut Maria löysi Tampereelta ystäväkseen Elisan – "Meillä on yhteinen vihollinen"

– Suomalainen kieli kuulostaa kauniilta. Siinä on samanlainen melodia kuin ukrainan kielessä. Meissä on muutenkin paljon samanlaisia piirteitä. Sekä suomalaiset että ukrainalaiset ovat kovia tekemään töitä, Maria Zhyhurt kertoo.

– Tulee todella hyvä mieli, kun näen lasten leikkivän. On hienoa, että tämä paikka avattiin. Täällä on helppo tehdä yhdessä asioita ja tutustua, Elisa Kivistö-Orjatsalo iloitsee.

Halusin auttaa konkreettisesti

– Meistä on tullut hyvät ystävät ja meillä on yhteinen vihollinen. On tärkeää taistella yhdessä Venäjää vastaan. Ajattelemme monista asioista samalla tavalla hänen kanssaan, Zhyhurt sanoo.

Naiset valmistivat suojaverkkoja sotilaille

Lapset pääsivät harrastamaan judoa

– He kaipaavat kotiin, entistä kotipihaa ja ystäviään. Onneksi he ovat löytäneet Suomessa uusia ystäviä ja pääsivät aloittamaan koulun. Opettaja on ukrainalainen, ja se on mahtavaa, Zhyhurt riemuitsee.