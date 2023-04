Ukrainalaisopettajat kertovat MTV Uutisille arjestaan lasten kanssa raunioiden keskellä: "Jos kuolen, niin sitten kuolen"

Koulunkäynti sodan runtelemassa Ukrainassa on hankalaa. MTV Uutiset tapasi Helsingin kuvataidelukiossa tutustumiskäynnillä olleita ukrainalaisopettajia.

– On hyvin vaikea opettaa lapsia, koska ilmahälytykset soivat usein ja tunteja joudutaan perumaan jatkuvasti. Koulunkäynti tapahtuu pääasiassa etänä, kertoo 26-vuotias matematiikan opettaja ja yhdeksännen luokan luokanvalvoja Jevhenii Shakhrai Zytomyrista.

Pelko läsnä lapsissa

Hänen kollegansa, niin ikään Zytomyrin kaupungista kotoisin oleva tietotekniikan opettaja Kateryna Molodetska, 37, sanoo, että sodan keskellä ukrainalaislapsilla on paljon psykologisia paineita, joita he eivät välttämättä itsekään ymmärrä.

– Meillä tehtiin hiljattain tutkimus, joka selvitti sodan vaikutuksia opetukseen ja lasten henkiseen tilaan. Lapsilla on vaikeuksia muun muassa luovuuden kehittämisessä ja heitä pelottaa. Tärkein tehtävämme on tukea heitä, täytyy yrittää tehdä parhaamme, Molodetska korostaa.

Shakhrain mukaan lapsilla on nykyään mahdollisuus olla kerran viikossa yhteydessä koulupsykologiin, jolle he voivat purkaa pelkojaan ja huoliaan.

"En vietä loppuelämääni pommisuojassa"

Tämänhetkisten tietojen mukaan 3198 oppilaitosta Ukrainassa on kärsinyt pommituksista ja 286 niistä on tuhoutunut täysin. Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön mukaan Venäjän joukot tuhoavat kouluja ja yliopistoja, päiväkoteja sekä orpokoteja.

– Olen tällä hetkellä yhdeksännen luokan luokanvalvoja ja minulla on 23 lasta vastuullani. Olen jatkuvasti huolissani heistä ja pohdin, missä he ovat ja kenen kanssa. Lohdutan ja tuen heitä, he ovat kuin omia lapsiani, Shakhrai sanoo.