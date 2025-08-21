Rantoja suljettu Espanjassa myrkyllisten "sinisten lohikäärmeiden" vuoksi

Turisteja on varoitettu menemästä mereen Costa Blancassa eteläisessä Espanjassa myrkyllisen merenelävän vuoksi.
Suositun turistikohteen Guardamar del Seguran alueella kiellettiin uiminen sen jälkeen, kun rannalla oli havaittu myrkyllisiä sinimerietanoita. Asiasta kertoo muun muassa Sky News.
Kaupungin pormestari Jose Luis Saez kertoi X-palvelussa keskiviikkona, että Viversin rannalle on ilmestynyt kaksi Glaucus atlanticus -lajin yksilöä.
– Ihmisten tulee pysyä kaukana, Saez kirjoitti.
Imee saaliinsa myrkyn ja tekee siitä voimakkaamman
Sinimerietanoita kutsutaan niiden sadunomaisen ulkonäön vuoksi englanninkielisellä nimityksellä "blue dragon", sininen lohikäärme.
Alle kuusisenttisen kotilolajin häikäisevä ulkonäkö on kuitenkin harhaanjohtava, sillä sitä ei kannata tutkailla lähempää.
Sinimerietana syö vaarallisesta myrkystään tunnettuja portugalinsotalaivoja ja muita myrkyllisiä eläimiä.
Sen jälkeen se varastoi saaliinsa myrkyn sormennäköisiin ulokkeisiinsa ja tiivistää siitä entistä voimakkaamman myrkkyannoksen.
Yksi pistos voi aiheuttaa ihmiselle erittäin voimakasta kipua, pahoinvointia ja ihottumaa. Harvinaisissa tapauksissa se voi olla jopa hengenvaarallinen.