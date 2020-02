Älä ota Thaimaan-lomalla kaverikuvaa YouTubesta tutun nappisilmän kanssa – söpöllä puoliapinalla on hengenvaarallinen salaisuus

Hidaslorilla on kuitenkin salaisuus. Se on nimittäin yksi harvoista myrkyllisistä nisäkkäistä.

Aasialaisissa kansantaruissa hidasloria on pidetty myrkyllisenä eläimenä satojen vuosien ajan. Länsimainen tiede oli toista mieltä aina 1990-luvulle saakka, jolloin hidaslorin myrkyllisyys todettiin myös tieteellisesti.

Söpöys on riippakivi



Hidasloreista on tullut pyytämättään YouTube-tähtiä ja niitä otetaan usein laittomasti lemmikeiksi. Laiton lemmikkikauppa on National Geographicin mukaan yksi tärkeimmistä syistä sille, että hidaslori on nykyään uhanalainen eläin.