Tanskalaisäiti luovutti tyttärensä ponin eläintarhan leijonien syötäväksi

Julkaistu 20.08.2025 11:36

Hannakaisa Taskinen

Tanskalaisäiti kertoo lahjoittaneensa tyttärensä ponin eläintarhan pedoille.

Kerroimme aiemmin tanskalaisen Aalborgin eläintarhan vetoomuksesta. Eläintarha toivoi ihmisten nimittäin luovuttavan lopetusuhan alla olevat lemmikkinsä eläintarhalle tarjotakseen ruokaa tarhan petoeläinasukeille.

Nyt eräs tanskalainen nainen on kertonut lisää prosessista. Pernille Sohl kertoo lahjoittaneensa tyttärensä lemmikkiponin eläintarhalle.

Sohl antoi teinityttärensä Angelinan Chicago 57 -nimisen ponin Aalborgille vuonna 2020.

– Se voi kuulostaa hyvin dramaattiselta ja kummalliselta, että syötät lemmikkisi eläintarhan eläimille, Sohl, 44, myönsi The Timesin haastattelussa.

– Mutta ne lopetetaan joka tapauksessa, eivätkä ne ole elossa, kun ne annetaan pedoille, hän huomauttaa.

Sohlin mukaan ponilla oli pitkään ollut terveysvaikeuksia. Sen kärsimät iho-ongelmat johtimat kivuliaisiin avohaavoihin, joissa oli infektion riski. Poni joutui käyttämään takkia ja jalkasuojaa elämänsä loppumetreillä.

Poni oli 22-vuotias kuollessaan.

"Siinä oli eniten järkeä"

Angelina puolestaan oli tuolloin 13-vuotias teinityttö. Äiti antoi tyttärelleen mahdollisuuden valita, annetaanko poni eläintarhalle.

– Annoin Angelinalle useita vaihtoehtoja, ja hän valitsi eläintarhan, koska siinä oli eniten järkeä.

Tytär halusi äidin mukaan, että ponista olisi hyötyä muille eläimille.

Sohl itse oli mukana, kun poni lopetettiin eläintarhassa. Eläintenhoitaja syleili ponia toimenpiteen aikana. Sohlille kerrottiin, että poni päätyisi leijonien ruoaksi.

Pientä hevostilaa pitävä Sohl oli niin vaikuttunut prosessista, että tarjosi toistakin eläintä eläintarhalle viime vuonna. Tarjottu hevonen kuitenkin sai hylyn, sillä se oli liian iso mahtuakseen eläintarhan jääkaappiin. Hevosen jäänteet käytettiin lopulta hyväksi koiran ruokana.

Aalborgin eläintarhan vetoomus jakoi monen mielipiteet. Toiset pitivät ajatusta lemmikkien lahjoittamisesta sairaana, toiset puolestaan perin järkevänä.

The Timesin mukaan Aalborgille on pelkästään tänä vuonna lahjoitettu 22 hevosta, 137 kania, 53 kanaa ja 18 marsua. Kissoja ja koiria ei hyväksytä lahjoituksina.

3:44imgViiden jälkeen -ohjelmassa vierailtiin helsinkiläisessä eläintuhkaamossa.

Lähteet: The Times, People

