Grillitikuin seivästettyjä lokkeja Helsingissä – Lintuasiantuntija: "Vaatii voimaa"

Grillitikuilla iskettyjä lokkeja on nähty Kauppatorilla ja Rautatieasemalla.

Helsingin villieläinavulle ja Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistykselle on tullut ilmoitus kolmesta kalalokin poikasesta joiden rintakehästä tai kaulasta törröttää puinen grillitikku. Helsingin villieläinapu kertoo saaneensa ilmoitukset eläimistä vain muutaman päivän sisällä toisistaan.

– Kaikkien lokkien kohdalla tikku on ollut samalla puolella yläviistossa, sellaisessa kulmassa ja niin syvällä, että vain joitain satoja grammoja painava lintu ei ole voinut itse aiheuttaa vammaa, villieläinavulta kerrotaan.

Tältä näytti Kauppatorilta kiinni saatu lokki.Helsingin villieläinapu

Lokeista yksi saatiin kiinni, ja se hoidettiin Korkeasaaren Villieläinsairaalassa samana päivänä.

– Korkeasaaresta ilmoitettiin samana päivänä, että grillitikku on saatu irrotettua, eikä se ole vaurioittanut mitään kriittisesti. Villieläinsairaalan viestin mukaan lokki voi hyvin ja saa lääkettä ja lepoa ennen vapautusta, villieläinapu kertoo.

Samankaltaisia vammoja on nähty kahdella muulla lokilla, jotka villieläinavun mukaan ovat eri yksilöitä. Näitä kahta lintua pyritään saamaan kiinni, jotta vammat voidaan hoitaa.

Tikun iskeminen linnun rintaan vaatii voimaa, sanoo lintujenhoitaja

Lintujen kanssa 27 vuoden ajan työskennellyt Arto Hokkanen Pyhtään Lintuhoitolasta sanoo, ettei ole koskaan kuullut vastaavasta. Tikku on saattanut iskeytyä linnun rintaan paikassa, jossa lintu on käynyt syömässä, hän arvailee. Tikun iskeminen linnun rintaan vaatii kuitenkin voimaa, Hokkanen sanoo.

– Ei ole todellakaan tullut vastaan tällaista, että joku olisi tökkinyt grillitikulla, Hokkanen sanoo MTV Uutisille.

Hokkanen on hämillään siitä, miten mahdollinen grillitikkuisku olisi saatu tehtyä. Lokit ovat lentäviä lintuja ja pääsevät ketterästi pakoon.

– Ihmettelen, että miten lentävä lokki on voitu saada kiinni, ja siihen iskettyä tikku. Mutta kaikki on mahdollista, hän sanoo.

Hokkanen esittää arvauksen siitä, että lokkia olisi voitu mahdollisesti ampua jollakin välineellä. Hän painottaa kuitenkin, että ei voi arvioida asiaa, sillä hän ei ole nähnyt tätä loukkaantunutta eläintä tai hoitanut sitä.

