Espanjassa Andalusian alueella lauantaina alkaneet rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia laajoille alueille.
Niin Malagassa, Marbellassa, Murciassa kuin Valenciassakin on annettu eritasoisia säävaroituksia.
Rankkasateet aiheuttivat tulvia useissa Malagan maakunnan kaupungeissa eilen illalla.AOP
Express-lehden mukaan ainakin Malagassa ja Marbellassa kadut tulvivat mutaisesta ruskeasta vedestä ja säävaroitus on nostettu punaiselle eli maksimitasolle, kun alueilla varaudutaan äärimmäisiin sääolosuhteisiin.
Kaksi ihmistä kadonnut
Malagan kaupunkialueen lähellä Fahala-joella kaksi ihmistä on kadonnut tulvien aikana. Kadonneita etsitään haastavissa olosuhteissa.
Malagan alueella paikallisia asukkaita on evakuoitu pois kodeistaan ja turisteja on kehotettu välttämään pahimpia tulva-alueita, joissa vedenkorkeus voi nousta jopa useisiin metreihin.
