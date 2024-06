Täyskäännös MM-rallissa – asiantuntijalta synkkä arvio: "Se on varma asia"

– Rallin MM-sarja on todella tärkeä FIA:lle. Se on rallin keulakuva. Olen käynyt monia keskusteluja valmistajien kanssa viime viikkoina sarjan tulevaisuudesta. Se on nyt selvää, että tarvitsemme vakautta seuraavalle kahdelle vuodelle. Samalla on kuitenkin tärkeää, että saamme positiivista sitoutumista valmistajilta, FIA:n puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem sanoi FIA:n tiedotteessa.