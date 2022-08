Räjähdys nielee "petturin" auton Ukrainassa videolla – partisaanit hyökkäävät myös venäläisiä auttavia vastaan

Partisaanitoiminnasta on raportoitu eritoten Etelä-Ukrainan Hersonin alueella, jonne Kiovan on arvioitu suunnittelevan vastahyökkäystä. Asiantuntijapiireissä spekuloitua hyökkäystä ei ole kuitenkaan toteutunut.

Auto räjäytettiin ukrainalaistietojen mukaan elokuun 11. päivänä. Video on ainakin leikattu niin, ettei siinä näy siviiliuhreja.

"Heidän ei tule nukkua mukavasti"

New York Times kertoo, että se haastatteli useita partisaaneja Ukrainan armeijan avustuksella. Partisaanien koulutus aloitettiin jo ennen kuin Venäjän suurhyökkäys alkoi helmikuussa.

– Tavoitteena on näyttää miehittäjille, että he eivät ole kotonaan, eikä heidän tulisi asettua taloksi tai nukkua mukavasti, Svarog-nimeä käyttänyt partisaani sanoi NYT:lle.

Ukraina on myös ottanut kantaa partisaanien toimintaan sosiaalisessa mediassa. Twitterissä maan puolustusministeriö totesi miehitetyillä alueilla toimivan vastarinnan tarjoavan venäläisille ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeville "lämpimän" vastaanoton.

– Sissiliike on hyvin koordinoitu. Heidän toimintansa tukee vakinaista armeijaa ja nopeampaa vapautusta miehityksestä, Ukrainan puolustusministeriö kirjoitti lauantaina.

Aseellisia hyökkäyksillä lähetetty viesti on tärkeämpi kuin aiheutetut kulonuhrit, sanoo New York Timesin haastattelema partisaani.

Partisaanien kohteina myös ukrainalaisia

Partisaanit pitävät oikeutettuina kohteina Venäjän laskuun työskenteleviä poliiseja, paikallisviranomaisia ja opettajia, sanoivat partisaanit New York Timesille.

Partisaanien toiminta vaikeuttaa myös miehitetyille alueille suunniteltuja pidempiaikaisia valloituksen vakiinnuttamistoimenpiteitä, amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi perjantaina.