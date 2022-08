Ukrainaa "täysin epäonnistuneeksi" kuvaillut Aleksandr Dugin antoi harvinaisen haastattelun MTV:lle vuonna 2014 – nyt Ukraina pelkää kostoa hänen tyttärensä kuolemasta

Ukraina on täysin epäonnistunut valtio, joka on jo hajoamassa. Muun muassa näillä sanoin puhui ideologiksi ja "Putinin aivoiksi" luonnehdittu Aleksandr Dugin Kymmenen uutisten haastattelussa vuonna 2014.

– Tällä samalla ilmaisulla presidentti Putin on perustellut tätä hyökkäystä Ukrainaan, sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa vieraillut Maailma- ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Helsingissäkin luennoimassa käynyt ja kovaa kieltä muun muassa Ukrainan tulevaisuudesta käyttänyt Dugin on ollut merkittävä hahmo, jota on pidetty ajattelijana, jonka ajatukset ovat saaneet laajalti vastakaikua Venäjällä. Hän on itse kuitenkin kiistänyt sen, että olisi Kremlin tai presidentti Putinin ideologi.