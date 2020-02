Raisiolainen Dinesh ihmettelee Suomen perhekäsitystä – iäkkäitä vanhempia uhkaa palautus intialaiseen, asuinkelvottomaan kerrostaloon: ”He jäävät naapureiden tai Jumalan armoille”

Maanantaina raisiolaisen Dinesh Narulan postilaatikkoon kolahti pelätty kirje.



Varsinais-Suomen poliisi oli tehnyt päätöksensä: Virkavalta aikoo palauttaa Narulan Suomessa asuvat vanhemmat Intiaan.



Narulan isä Subhash, 78, ja äiti Rani, 76, ovat olleet Suomessa vuodesta 2018. He saapuivat Suomeen ollakseen rintasyöpää sairastaneen tyttärensä Rekha Narulan tukena.



Suomessa pitkään asunut tytär menehtyi syyskuussa 2018. Pyörätuolissa olevan vaimonsa avustajana työskentelevän Dinesh Narulan mukaan vanhemmat eivät voi palata Mumbain lähellä sijaitsevaan Kharghariin, sillä heillä ei ole siellä selviytymisen mahdollisuuksia.



– Isäni ja äitini eivät pärjää enää kahdestaan. He ovat riippuvaisia perheensä avusta. He ovat sekä psyykkisesti että taloudellisesti riippuvaisia meistä, Dinesh sanoo.



Perhettä vanhuksilla ei Intiassa Dineshin mukaan ole. Molemmat elossa olevat lapset asuvat Suomessa.



”Kuinka poliisi voi olla näin julma?”



Subhash ja Rani hakivat oleskelulupaa ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2018. Maahanmuuttovirasto Migri antoi kieltävän päätöksen tammikuussa 2019. Narulat valittivat päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka palautti tapauksen Migriin uudelleen käsiteltäväksi. Migrin päätös oli jälleen kieltävä.

Nyt tapaus on Varsinais-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Päätöksen on määrä valmistua maaliskuussa. Narulan vanhemmat aiotaan kuitenkin palauttaa Intiaan helmikuun loppuun mennessä.



Oleskelupaikkoja he ovat hakeneet perheenkokoajana toimineen Dinesh Narulan muina omaisina.

MTV Uutiset on tutustunut tapaukseen liittyviin dokumentteihin.

– Kuinka poliisi voi olla näin julma? Tuntuu siltä, ettei poliisi edes halua ymmärtää tilannettamme. Aivan kuin poliisilla ei olisi muuta tekemistä kuin olla vanhempieni perässä, Dinesh sanoo tunteellisena.



Dinesh perustelee oleskelulupaa erityisesti hänen isänsä Subhashin heikolla kunnolla. Subhash tarvitsee liikkuakseen rollaattoria ja sairastaa diabetesta. Virtsankarkailu viittaa eturauhasen liikakasvuun. Niin ikään lähimuisti reistaa.



Dinesh on hankkinut kahdelta psykiatrian erikoislääkäriltä lausunnot. Yhdessä suositellaan Subhashille ja Ranille oleskelulupaa ja toisessa heidän todetaan olevan riippuvaisia perheensä avusta.



Poliisin tilaamassa lausunnossa Subhashin tilan todetaan olevan hauras ja toimintakyvyn merkittävästi alentunut. Lausunnon mukaan lentomatkustukselle, siis palauttamiselle, ei ole terveydellistä estettä.



”Migrissä ei ymmärretä kulttuurieroja”



Viimeisen 12 kuukauden aikana ensimmäistä oleskelupaikkaansa Suomesta on hakenut 3127 intialaista. Enemmän oleskelupaikkoja ovat edellisen 12 kuukauden aikana hakeneet vain venäläiset ja ukrainalaiset. Suomesta on viimeksi käännytetty intialaisia tammikuussa 2019.



Käännytys tulee kyseeseen silloin, jos henkilö ei täytä maahantulon edellytyksiä tai on Suomessa jo ollessaan hakenut ensimmäistä oleskelupaikkaa, mutta hänen hakemuksensa on hylätty. Käännytys tulee kyseeseen myös silloin, jos henkilö on Suomessa oleskelunsa aikana syyllistynyt rikoksiin tai ei poistu Suomesta viisumin tai viisumivapausajan umpeuduttua.

Intiassa Subhash ja Rani Narulaa odottavat elinkelvottomat olot, heidän poikansa Dinesh väittää. Aviopari asui 35-vuotiaassa kerrostalossa, joka ei Dineshin mukaan ole tällä hetkellä asuttavassa kunnossa.



Migrin mukaan palautettavilla on mahdollisuus asua Intiassa muuallakin, mutta Dinesh kiistää tämän.



– Isä ei ollut töissä valtiolla, joten hän ei myöskään saa eläkettä. Äitini on ollut koko elämänsä kotirouva. Heillä ei ole säästöjä, Dinesh väittää.



Dinesh kertoo parhaillaan hakevansa Migrille todistusta isänsä tuloista.



Lasten taloudellisella avustuksella ei ole Dineshin mukaan mahdollista hankkia ulkopuolista apua Intiassa.



– Migrissä ei ymmärretä kulttuurieroja. Intiassa ei voi noin vain palkata ulkopuolista apua. Se on niin epätavallista. Intiassa kaikki olettavat, että lapset auttavat vanhempiaan, Dinesh perustelee.



– Minulle on sanottu, että vanhempani voivat asua Intiassa vanhainkodissa, mutta ei Intiassa ole vanhainkotikulttuuria. Ne ovat sosiaalinen tabu ja häpeäksi sekä vanhemmille että lapsille. Yksityiset vanhainkodit ovat myös hirvittävän kalliita, Dinesh jatkaa.



The Hindu -sanomalehden mukaan vanhainkodit ovat yhä harvinainen, mutta yleistyvä ilmiö Intiassa. Vanhainkotien määrä on kasvanut, sillä yhä useammin lapset muuttavat joko vieraisiin kaupunkeihin tai valtioihin, eivätkä näin ollen pysty totuttuun tapaan huolehtimaan vanhemmistaan. The Hindun mukaan huoneistojen hinnat alkavat noin 40 000 eurosta.



Migrin mukaan Subhash ja Rani voivat Intiassa olla toistensa tukena.



– Minulla on valtava huoli siitä, miten he pärjäisivät. Äitini ei ole koskaan edes käynyt ostamassa mitään. Joko isäni, minä tai veljeni kävimme aina kaupassa, Dinesh kertoo.



Migri: laki on selkeä

Migri määrittelee Suomen kansalaisen ja EU:n ulkopuolisen ulkomaalaisen henkilön perheenjäseniksi aviopuolison, rekisteröidyn parisuhdekumppanin, avopuolison, alle 18-vuotiaan lapsen huoltajan ja lapsen.



Migrin perhesideoleskelulupien yksikön tulosjohtaja Kaj Swanljungin mukaan Suomen lainsäädäntö on perheenkokoamisen suhteen selkeä.

– Se perustuu suomalaisen ydinperheen käsitteeseen. Perheenkokoajan vanhemmat eivät ole perheenjäsenen asemassa, vaan he ovat muita omaisia. Tämä määritelmä on rajallisempi kuin joissain muissa kulttuureissa, mutta Suomessa tämä on ollut pitkään laki, Swanljung sanoo.



Uusi hakemus harkinnassa



Dinesh Narula ei hyväksy Migrin näkemystä siitä, etteivät vanhemmat ole perheenjäseniä. Dineshin mukaansa kyse on kulttuurierosta, jota ei Suomessa ymmärretä.



– Sen näkee jo passista. Suomen passissa ei mainita vanhempia, mutta Intian passissa mainitaan sekä isä että äiti. Miten minä voin unohtaa vanhempani vain siksi, että muutin Suomeen?, Dinesh ihmettelee.



Migri on perustellut kantaansa myös sillä, että Dineshin ja hänen vanhempiensa välinen perhe-elämä katkesi ilman pakottavaa syytä yli 10 vuotta sitten Dineshin muutettua Suomeen.



– Migri kyseli, että kuinka usein olemme käyneet Intiassa. Vaimollani on pyörätuoli ja minulla on lentopelko. Emme noin vain voi käydä Intiassa. Lisäksi matkustaminen Suomen ja Intian välillä on kallista ja aikaa vievää. Aiemmin en voinut kutsua vanhempiani Suomeen, koska asuimme pienessä asunnossa, Dinesh sanoo.



– Olen kuitenkin ollut säännöllisesti yhteydessä vanhempiini. Jokaisesta pikkuasiastakin on pitänyt soittaa, Dinesh jatkaa.



Poliisin ilmestyminen oven taakse pelottaa Dineshiä. Seuraavaksi Dinesh harkitsee hakevansa vanhemmilleen lupaa olla Suomessa inhimillisiin syihin vedoten. Migrin mukaan tällainen oleskelulupa voidaan myöntää, jos hakijan ilmeisen kohtuuton terveydentila, Suomeen syntyneet siteet tai muu yksilöllinen, inhimillinen syy sitä vaatii.