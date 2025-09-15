Vapaana ollut koira hyökkäsi kolmen ihmisen kimppuun viime lauantaina Raisiossa Varsinais-Suomessa.
Koira aiheutti kahdelle ihmiselle vakavat ja kolmannelle uhrille lievemmät vammat.
Poliisi sai ilmoituksen Raisionkaarella ihmisten kimppuun hyökänneestä koirasta lauantai-iltana kello yhdentoista jälkeen. Poliisin saapuessa paikalle koira käyttäytyi poliisin mukaan erittäin aggressiivisesti. Poliisin mukaan koira oli ihmisille vaarallinen, ja poliisi lopetti sen ampumalla.
Poliisi on viikonlopun ja maanantain aikana kuulustellut sekä uhreja että koiran omistajaa.
– Isokokoinen koira oli juossut vapaana ja käynyt yllättäen havaitsemansa ihmisen kimppuun. Tilanteen nähnyt ohikulkija meni väliin, mutta koira kävi myös hänen sekä kolmannen tilanteessa hätiin tuleen henkilön kimppuun, kertoo tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva rikoskomisario Jukka Kyynäräinen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Koiran omistaja on poliisin mukaan kertonut koiran olevan kangalinkoira, joka oli ollut hänellä kuukauden ajan. Koira oli ilmeisesti päässyt karkuun asunnosta avaamalla itse asunnon ulko-oven.
Kangalinkoira on suuri koirarotu, joka voi painaa jopa 60-70 kiloa, kirjoitetaan Koirarodut-sivustolla.
Poliisi jatkaa asian esitutkintaa eläimen vartioimatta jättämisenä sekä vammantuottamuksena.
Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua esitutkinnan aikana.