Diyari rehkii yli 60 tunnin työviikkoa, mutta karkotus uhkaa: "Tienaan liikaa"

Helsinkiläisessä parturissa käy kuhina. Liiketila on pieni. Eteisen sohvalla istuu kolme asiakasta odottamassa vuoroaan. Eteisen hyllyssä myydään siististi riviin aseteltua shampoota, vahaa ja partaöljyä. Peilien takana olevalla tiiliseinällä komeilee aidot hirven sarvet.

Videolta näkyy seuraava: kello 13.58 päämiehelläni on asiakas, kello 14.01 toinen asiakas, kello 14.12 on kolmas asiakas, 14.28 neljäs asiakas, 14.33 viides asiakas ja 14.41 kuudes asiakas.

Paikan omistaja on Diyari Mohammed. Hän on valmistunut parturi-kampaajaksi Suomessa ja yrityksensä, Comb-parturin, hän perusti vuonna 2016. Diyari on asunut puolet elämästään – noin 15 vuotta – Suomessa. Ennen nykyistä tilannettaan hän oleskeli Suomessa perhesuhteiden kautta saadulla oleskeluluvalla.

– Viihdyn Suomessa, täällä on hyvä olla. Minulla on lapsi ja perhe ja paljon ystäviä.

Liike on ollut menestys. Sen takana on ollut kuitenkin kova työ.

65 tuntia töitä viikossa

Videonauhalta näkyy, kuinka 14.41 tuoliin istuva asiakas on jo maksamassa kello 14.47. Video vahvistaa valittajan aiemmin kertoman nopeasta työtahdista ja asiakkaiden vaihtuvuudesta, eikä siis jää mitään epäselvyyttä siitä, etteikö liiketoiminta olisi uskottavaa.

Diayri tekee kuusipäiväistä työviikkoa maanantaista lauantaihin. Hän tulee työpaikalle noin kahdeksan maissa aamulla, siivoaa ja laittaa tilan siistiin kuntoon. Yhdeksältä hän avaa liikkeen, liikkeen ovi sulkeutuu seitsemältä illalla. Työtunteja kertyy viikossa noin 65. Diyari kertoo työskentelevänsä yksin.

– Lauantaina liike on auki kahdeksasta viiteen. Sunnuntaina saatan tehdä jotain paperitöitä tai hankintoja, jos on tarve.

Miten Diyari jaksaa työskennellä niin paljon?

– Olen tehnyt töitä 11-vuotiaasta saakka. Kun on oma yritys, haluaa hoitaa asiat hyvin. En ole oikein pitänyt tämän liikkeen avattuani kesälomaa. Täällä asiakkaiden tyytyväisyys palkitsee ja luo hyvän kierteen. Tulen tänne motivoituneena joka aamu.

Viime vuodet ovat kuitenkin olleet raskaita. Se johtuu siitä, että Diyari on kamppaillut saadakseen yrittäjän oleskeluluvan.

Yrittäjän oleskelulupa kaksivaiheinen

Valittaja on oleskelulupaprosessin aikana toimittanut pyydetyt tiliotteet ja tositteet kirjanpidosta, joista ilmenee, että suurin maksuliikenne tapahtuu korttimaksuina. Valittaja on painottanut asiakkailleen suosivansa korttimaksua, jotta kirjanpidosta saataisiin mahdollisimman todenmukainen ja sillä olisi mahdollista osoittaa yrityksen liiketoiminnan olevan kannattavaa.

Diyari sai ensimmäisen oleskelulupansa yrittäjyyden perusteella vuonna 2020. Nyt hän on kahden vuoden ajan yrittänyt saada jatkolupaa.

Maahanmuuttoviraston mukaan yrittäjän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö työskentelee itse Suomessa yrityksessä. Hakemuksen käsittely on kaksivaiheinen, ensin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee osapäätöksen. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen. Maahanmuuttovirasto ei voi myöntää oleskelulupaa, jos ely-keskuksen osapäätös on kielteinen.

Jos henkilö ei täytä oleskeluluvan yleisiä edellytyksiä, ELY-keskus tekee kielteisen osapäätöksen. Yleiset edellytyksiä on useita: yrittäjällä on oltava voimassaoleva passi, henkilöä ei ole määrätty maahantulokieltoon, hän ei vaaranna kansanterveyttä, järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Diyari täyttää nämä edellytykset.

Epäilyttävän suuri liikevaihto

Valittajan asiaa ei tulisi ratkaista hänen vahingokseen vain sen takia, että hän tekee työtään ahkerasti toimialan keskiarvotilastoihin verrattuna.

Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä, eikä verovelkaa.

Toinen tärkeä kriteeri yrittäjän oleskelulupaa hakiessa on, että yritystoiminnan on oltava kannattavaa. Toimeentulon on oltava turvattu yritystoiminnasta saamilla tuloilla. Alaraja kuukaudessa on noin 1300 euroa, nykyisen hallituksen myötä raja noussee 1600 euroon.

Vuonna 2022 Diyarin yrityksen liikevaihto oli 149 884 euroa. Kuukaudessa hänellä on noin kahdeksansataa asiakasta, kuukausipalkka hipoo 8000 euroa.

Se on valtava liikevaihto. Finnveran asiakasyrityksistä vuonna 2020 kerätyn tiedon perusteella yhden työntekijän tuoma mediaaniliikevaihto alalla on noin 56 000 euroa vuodessa.

Diyarin kielteisen yrittäjän oleskeluluvan taustalla onkin aina sama syy: liikaa tuloja.

MTV Uutiset on nähnyt Diyarin tilitiedot, ELY-keskuksen ja hallinto-oikeuden päätökset yrittäjän oleskeluluvasta sekä Verohallinnon todistuksen verojen maksamisesta.

Tilitiedoista näkyy, kuinka yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosien varrella tasaiseen tahtiin. Erityisesti kasvua on ollut vuodesta 2019 alkaen.

Vuona 2022 suurimpia menoja olivat toimitilavuokrat, kone- ja kalustohankinnat ja yrittäjän eläkemaksu eli YEL-maksu.

Valittaja on tallentanut viime vuoden ja tämän vuoden työskentelystään jatkuvaa videotallennetta, jotka on mahdollista toimittaa hallinto-oikeudelle tutkittavaksi. Videotallenteesta on nähtävissä ajankohta, valittajan työskentelytapa, asiakkaiden laskuttaminen ja liiketilassa olevat asiakaspaikat. Valittajan nopea laskutusväli syntyy nopeista hiustenleikkuista sekä tuotteiden oheismyynnistä.

ELY-keskus ei kuitenkaan usko, että Diyari tienaa yksin näin paljon. ELY-keskus todennäköisesti epäilee, että Diyarilla on pimeä työntekijä.

Tilitapahtumia on sen mukaan epäilyttävän paljon tiheällä aikavälillä.

Verotarkastusta ei ole tehty

Valittaja ei ole laiminlyönyt toimittaa pyydettyjä selvityksiä, vaan nimenomaisesti esittänyt tavanomaista laajempaa asiakirjaselvitystä.

ELY-keskus voi pyytää Verohallintoa suorittamaan verotarkastuksen. Se ei kuitenkaan ole tehnyt niin.

– Heidän mielestään tienaan liikaa. Tervetuloa tänne tekemään verotarkastus. Minä sanoin heille, että he saavat tulla käymään milloin vain. Mutta kukaan ei ole tullut, Diyari toteaa.

Oleskeluluvan hakuprosessi ”todella absurdi”

Karkotusharkinnassa tulee ottaa huomioon valittajan kiinteät perhe- ja työsiteet Suomessa. Hän on asunut Suomessa koko aikuisikänsä ja puhuu sujuvaa suomea.

Comb-parturi toimii ilman ajanvarausta. Haastattelumme aikana parturin ovea kokeilee noin kymmenkunta ihmistä. Diyari vilkuttelee ikkunan läpi. Alueella asuvat selkeästi tuntevat yrittäjän.

Diyarin asianajajan mukaan yrittäjän oleskeluluvan hakuprosessi on ollut ”todella absurdi”. Hän haluaa pysyä jutussa nimettömänä. Hänellä on laaja-alainen juristin ura maahanmuuttoasioiden parissa.

– Kun Diyari haki ensimmäistä kertaa oleskelulupaa ja vastaus oli kielteinen, valitimme siitä ja lähetimme lisäselvityksiä. Ajattelimme, että kyllä nyt ELY-keskus tekee myönteisen osapäätöksen.

Lisäselvityksessä ELY-keskus vaati yksityiskohtaisen selvityksen kaikista tekijöistä, jotka mahdollistivat yrityksen myynnin kasvun. Diyari toimitti maksutapahtumat vuoden ajalta. Niistä ilmeni jokaisen maksutapahtuman summa, päivämäärä ja kellonaika.

Päätös oli kuitenkin jälleen negatiivinen.

Diyari haki yhteensä kolme kertaa oleskelulupaa, joista kaikista tuli kielteinen päätös.

Diyari valitti asianajansa kanssa jokaisesta kolmesta päätöksestä. Sitten he odottivat hallinto-oikeuden päätöstä.

"Ylittänyt toimivaltansa"

Hallinto-oikeus antoi oman päätöksensä kaikesta kolmesta valituksesta samaan aikaan 5. kesäkuuta 2023. Hallinto-oikeus kumosi ELY-keskuksen kielteisen osapäätöksen ja Migrin kielteisen oleskelulupapäätöksen ja palautti asian virastoon uudelleen käsiteltäväksi.

– Kaikki kolme kielteistä oleskelulupapäätöstä kumottiin identtisellä tavalla, Diyarin asianajaja kertoo.

Hallinto-oikeuden päätös on poikkeuksellinen.

ELY-keskuksen on osapäätösvaiheessa katsottu laiminlyöneen selvittämisvelvoitettaan sekä toimineensa laissa annetun toimivaltansa ulkopuolella.

Diyarin asianajaja ihmettelee, miksi oleskelulupa voidaan evätä pelkän epäilyn perusteella – ja miksi lisäselvitykset eivät riittäneet.

Harvinaista oli myös, että hallinto-oikeus määräsi maahanmuuttoviraston korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut. Näin tehdään yleensä vain kaikkein räikeimmissä tapauksissa.

ELY-keskuksen tulisi tutkia hallinto-oikeuden päätöksen perusteluita, kun sille palautetaan asia käsiteltäväksi.

Toisin kuitenkin kävi.

Lisää lisäselvityspyyntöjä

ELY-keskus on jälleen kysynyt tismalleen samoja lisäselvityspyyntöjä kuin kolmen edellisen oleskeluluvan kohdalla. ELY-keskus vetoaa siihen, ettei hallinto-oikeus eksplisiittisesti ottanut kantaa ja kehottanut myöntämään Diyarille oleskelulupaa.

– Lisäksi ELY-keskus kysyi nyt esimerkiksi, miksi käteismaksuja on niin vähän. Lisäksi olisi pitänyt ottaa kantaa siihen, miksi suurimmalla osalla parturi-kampaajista liikevaihto ei ole samaa luokkaa kuin Diyarilla.

Nyt Diyarin asianajaja ihmettelee, toteuttaako ELY-keskus hyvää hallintoa.

Diyarin asianajaja kertoo olleensa yhteydessä ELY-keskuksen ylijohtajaan hallinto-oikeuden päätösten jälkeen.

– He näkivät voivansa toimivaltansa sisällä edelleen kysyä lisäselvityksiä. Hallinto-oikeuden antamiin moitteisiin ei reagoitu mitenkään kuin toteamalla, että toimintaamme kehitetään. On syytä kysyä, eikö tämä ole käsittämätöntä resurssien hukkaamista? Diyarin asianajaja pohtii.

ELY-keskus ei kommentoi

MTV Uutiset otti yhteyttä ELY-keskukseen ja pyysi haastattelua. Vastaus tuli sähköpostitse.

– ELY-keskus ei kommentoi yksittäistapauksia, eikä vahvista hakijoidensa henkilöllisyyttä.

Sähköpostissa referoitiin myös ulkomaalaislakiin kirjattuja ELY-keskuksen yleisiä tehtäviä.

Tällä hetkellä Diyari odottaa neljättä kertaa päätöstä yrittäjän oleskeluluvasta.

Häntä voi pahimmillaan odottaa karkottaminen Pohjois-Irakiin. Siellä hänen ei ole turvallista olla, hän kertoo. Täällä hänellä on oma yritys ja perhe.

– Tuntuu, että ahkeruudesta rankaistaan. Luulin, ettei näin tapahtuisi Suomessa.