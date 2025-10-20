Virolainen yritys on saanut sakot tapauksessa, jossa työntekijä sai hengenvaaralliset vammat nostopuomin osuttua voimalinjaan. Työtapaturma sattui kymmenen vuotta sitten.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi viime viikolla virolaisen rakennusalan yrityksen edustajan 40 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo aluehallintovirasto tiedotteessaan.
Työtapaturma sattui Raisiossa vuonna 2015, kun rakennustyömaalla käytetyn nosturin puomi osui työmaan yläpuolella kulkeneeseen voimalinjaan.
Osuma aiheutti sähköiskun yhdelle työmaan työntekijälle, ja hän sai hengenvaaralliset vammat.
Tapausta käsiteltiin jo vuosi sitten
Hankkeen rakennuttajana toimi turkulainen kiinteistöhallinnon yritys, joka palkkasi rakennusvaiheen ajaksi valvojan huolehtimaan työmaan turvallisuudesta ja valvonnasta.
Hankkeen pääurakoitsijana toimi puolestaan virolainen rakennusyritys, joka vastasi rakennuksen kuorirakenteiden pystytyksestä.
Samaa rikosasiaa käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa neljän muun vastaajan osalta syksyllä 2024. Tuolloin käräjäoikeus hylkäsi heidän syytteensä.
Nyt käsiteltävänä oli urakan päätoteuttajan rikosvastuu.
Tuomiosta voi valittaa
Syyttäjän mukaan urakan päätoteuttajan olisi pitänyt tehdä muun muassa kirjallinen rakennustyömaan työturvallisuutta koskeva suunnitelma, mutta hän oli laiminlyönyt velvollisuutensa.
Suurjännitelinjan olemassaolo ja siitä aiheutuvat vaaratekijät oli syyttäjän mukaan laiminlyöty työmaan suunnittelun kaikissa vaiheissa.
Oikeudenkäynnissä kuultiin todistajia ja otettiin vastaan kirjallista todistelua. Vastaaja ei itse osallistunut oikeudenkäyntiin.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta on tyytyväinen siihen, että "aivan liian pitkään kestänyt prosessi" on nyt saatu päätökseen käräjäoikeudessa.
Tuomio ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen.