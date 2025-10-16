Lounais-Suomen poliisi tutkii Raisiossa yksityisasunnossa tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä.
Lounais-Suomen poliisi sai maanantaina illalla noin kello 23.30 hätäkeskukselta tehtävän yksityisasuntoon Raisiossa.
Poliisi epäilee nyt noin 30-vuotiaan naisen lyöneen uhria veitsellä riidan päätteeksi.
Väkivallanteon uhri loukkaantui teossa, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi naisen tänään torstaina poliisin vaatimuksesta todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä.
Poliisi jatkaa asian tutkintaa muun muassa kuulustelemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa.
Poliisi ei tiedota tapauksesta enempää esitutkinnan ollessa kesken.