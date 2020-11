Koronan erottamat: Oona, 23, ei ole nähnyt Jamaikalla olevaa poikaystäväänsä kuukausiin – raastavasta ikävästä on tullut arkipäivää: "Olen täysin uupunut"

Suomessa on aikainen aamu. Oona Varinowski, 23, herää helsinkiläiskodissaan ja nappaa ensimmäisenä kännykän käteensä. Jos hyvin käy, hän ehtii vielä soitella Jamaikalla asuvan poikaystävänsä Lionelin kanssa.

"Oletko vielä hereillä?" Varinowski näpyttelee viestin toiselle puolelle maapalloa ja jää tuijottamaan puhelinta. Näyttö pysyttelee pimeänä. Lionel on siis mennyt jo nukkumaan. Seitsemän tunnin aikaeron takia videopuhelua on nyt odotettava myöhäiseen iltapäivään tai iltaan saakka, kunnes Jamaikalla nousee jälleen aurinko. Ikuisuudelta tuntuvat tunnit matelevat hitaasti ja tahmeasti aamun kelmeässä valossa.

– Ikävä on tosi kova. Olen täysin uupunut siihen, ettei Lionel pääse luokseni. Tämä on kidutusta, Varinowski sanoo.

Nuori nainen ei ole tilanteensa kanssa yksin. Koronapandemia on erottanut perheitä ja pariskuntia toisistaan. Koronan erottamille suomalaisille ja heidän kumppaneilleen tarkoitetussa Love Is Not Tourism – Finland -Facebook-ryhmässä on jo lähes 500 jäsentä. Ryhmän kirjoittaman päivityksen mukaan sadat suomalaiset ovat edelleen tahdonvastaisesti erossa kumppanistaan tai perheestään matkustus- ja viisumirajoitusten vuoksi. Moni on nähnyt toisensa viimeksi alkuvuonna eli lähes vuosi sitten.

Ulkoministeriö kommentoi

Sisäministeriö on linjannut, että Suomeen pääsee rajaliikenteen rajoitustenkin aikana sillä perusteella, että maahantulijalla on parisuhde Suomessa asuvan henkilön kanssa. Sisäministeriön lisäksi myös hallitus on elokuussa päättänyt, että parisuhteen perusteella pitää voida matkustaa Suomeen. Asia ei kuitenkaan käytännössä ole kaikkien maiden kansalaisille näin yksinkertainen. Koronapandemian takia maahantulolupapalveluita ei pystytä tarjoamaan samassa laajuudessa kuin ennen.

Ulkoministeriön maahantuloasioiden yksikön päällikkö Virpi Kankare kertoo, että tällä hetkellä lähes kaikki Suomen edustustot voivat ottaa rajoitetusti vastaan poikkeusryhmiin kuuluvien viisumihakemuksia, ja vakiintunut parisuhde on peruste viisumihakemuksen jättämiselle.

Pandemiatilanteesta johtuen monien maiden toimintaympäristöä on rajoitettu paikallisviranomaisten määräyksillä. Lisäksi asiakkaiden ja henkilökunnan terveysturvallisuudesta tulee huolehtia, mikä osaltaan myös rajoittaa edustuston mahdollisuuksia toimia.

Kankare kertoo, että edustustojen maahantulopalvelut toimivat poikkeustilanteessa kapasiteettinsa sallimissa rajoitetuissa puitteissa.

– Käytännössä mahdollisuuksia jättää viisumihakemuksia rajoittavat monet pandemiatilanteesta johtuvat seikat, kuten paikalliset ja valtioiden väliset matkustamisrajoitukset. Yhteydenpito EU-maiden kesken eri tasoilla on jatkuvaa ja samoja haasteita on kaikilla, Kankare selventää.

Ei paikkaa, josta hakea viisumia

Varinowskin ja hänen poikaystävänsä kohdalla tilannetta vaikeuttaa se, ettei Jamaikalla ole Suomen edustustoa, vaan Suomeen matkustavien viisumiasioita on aiemmin hoitanut Saksan edustusto. Koronan aiheuttamana poikkeusaikana edustusto kuitenkin käsittelee ainoastaan Saksaan matkustavien hakemuksia, kunnes toisin päätetään. Tilanne on hankala.

– Lionel voisi saada viisumin Suomeen parisuhteen perusteella, mutta tällä hetkellä ei ole mitään paikkaa, mistä hän pystyisi hakemaan sitä, Varinowski selventää.

Hän ei puolestaan pysty juuri nyt matkustamaan Jamaikalle poikaystävänsä luokse pakollisten opiskelukuvioidensa vuoksi.

Kankare kertoo, että muiden Schengen -maiden tavoin Suomi keskeytti viisumiedustamissopimusten soveltamisen pandemiatilanteen vuoksi 19.3.2020 lähtien.

– Sopimuksia ei ole voitu maailmanlaajuisesta tilanteesta johtuen toistaiseksi käynnistää.

Kankareen mukaan myös viisumiedustamisessa yhdenvertaisuus on keskeinen periaate ja sen soveltaminen edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua, eikä sopimuksia voida käynnistää ainoastaan yksittäisten henkilöiden osalta.

Kukin maa toimii viisumihakemusten osalta omien ohjeidensa pohjalta.

– Ohjeet saattavat asettaa huomattavasti tiukempia kriteereitä johonkin erityisryhmään kuulumiselle kuin mitä Suomi on määritellyt ja esimerkiksi parisuhteen osalta Saksa edellyttää Suomea vahvempia kirjallisia todisteita parisuhteen vakiintuneisuudesta, Kankare sanoo.

Turhauttava taistelu

Helsingissä harmaa marraskuinen päivä jatkaa valumistaan iltaa kohti. Varinowski on päivän mittaan edistänyt yliopisto-opintojaan ja käynyt tanssitunnilla. Tanssi on henkireikä, jota Varinowski harrastaa ja sivutoimisesti myös opettaa.

– Elän normaalia arkeani ja yritän pitää itseäni kiireisenä, jotta saisin ajatukseni pois tästä erossaolosta. Silti välillä tuntuu, että kokopäivätyöni on selvittää sitä, miten Lionel voisi vihdoin päästä Suomeen.

Varinowski on ollut hyvin aktiivinen asian suhteen. Hän on useamman kuukauden ajan ollut yhteydessä sisäministeriöön, ulkoministeriöön ja muihin tahoihin, kirjoittanut mielipidekirjoituksia aiheesta ja ollut mukana erilaisissa ryhmissä. Välillä tuntuu siltä, että hän hakkaa päätään seinään.

– En ole mielestäni saanut ulkoministeriöltä sitä tukea ja apua, mitä olisin kaivannut. Koen, että viestintä ulkoministeriöltä on ollut todella teknistä ja kylmää, jopa vähättelevää. Esimerkiksi minua on ulkoministeriöstä mitätöity puhelimessa puhuttelemalla lapseksi, joka ei ymmärrä, että nyt on korona, Varinowski sanoo.

"Ymmärrämme hyvin miten vaikeaan tilanteeseen esimerkiksi useammassa eri maassa asuvat perheet ovat pandemiatilanteessa joutuneet ja teemme parhaamme, jotta turvallinen asiakaspalvelu voidaan varmistaa kaikkialla mahdollisimman pian", konsulipäällikkö Pasi Tuominen totesi viime viikolla ulkoministeriön sivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Myös Kankareen mukaan tilanteen kestoa on hyvin vaikea arvioida.

– Tällä hetkellä globaali pandemiatilanne on menossa huonompaan suuntaan, Kankare sanoo.

Varinowskin mielestä virkamiehet puhuvat etäännyttävän kylmästi asioista, jotka käytännössä vaikuttavat ihmisten koko elämään.

– Olen puhunut useamman samassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa ja kaikilla on ollut todella rankat kuukaudet tämän epätietoisuuden valossa. Tilanne on henkisesti kuluttava, mutta ainoa, mitä meille on sanottu ulkoministeriöstä on, että seuratkaa edustuston nettisivuja.

Varinowskin mielestä ulkoministeriö ei ole lupauksistaan huolimatta tehnyt mitään konkreettisia toimia asian edistämiseksi.

Jouluksi kotiin?

Varinowskin ja hänen poikaystävänsä rakkaustarina alkoi lähes kaksi vuotta sitten. Pari tapasi Jamaikalla, missä Varinowski oli tekemässä kenttätyötä opiskelujaan varten. Hän asui Jamaikalla kymmenen viikkoa, mutta sen jälkeen velvollisuudet vetivät takaisin Suomeen. Sydän jäi kuitenkin Jamaikalle. Myöhemmin nuori nainen palasikin sinne viideksi kuukaudeksi ja asui yhdessä poikaystävänsä kanssa.

Pariskunta on puhunut yhteisestä tulevaisuudesta ja naimisiinmenosta. Lionel muuttaisi mahdollisesti Suomeen tai sitten he voisivat asua puolet vuodesta kummankin kotimaassa. Varinowskin mukaan tuntuisi kuitenkin hätiköidyltä mennä naimisiin nyt, pelkästään sen takia, että jatkossa Lionelin tulo Suomeen järjestyisi ehkä helpommin.

– Tuntuu painostavalta, että asioita pitäisi kiirehtiä sen takia, että voisimme olla samassa maassa. Jos seurustelisin eurooppalaisen kanssa, minun ei tarvitsisi pohtia tällaista.

Lionel on käynyt kerran Suomessa ja Varinowski kaksi kertaa Jamaikalla lähtönsä jälkeen. Viimeksi he ovat nähneet toisensa heinäkuussa. Lionelin oli tarkoitus tulla syksyllä kolmeksi kuukaudeksi Suomen ja olla joulun yhdessä rakkaansa kanssa. Toisin kuitenkin kävi.