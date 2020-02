Perheensä luona asunut Ashley, 14, käännytettiin Filippiineille – Suomessa pienten lasten kanssa asuva äiti kertoo jäätävästä tuskastaan: "Pelkään tyttäreni turvallisuuden puolesta"

Ashley oli ehtinyt kotiutua

Ashleyn äiti on asunut Suomessa pitkään

Kahvilassa työskentelevä Ashleyn äiti Dahlia Matosenio on asunut Suomessa vuodesta 2008. Hän sai samana vuonna tuotua myös vanhemman tyttärensä Suomeen, mutta katsoi parhaaksi, että pikkusisko-Ashley jäi vielä toistaiseksi asumaan isoäitinsä luokse. Dahlia halusi odottaa, että saisi elämäntilanteensa sellaiseksi, että molempien lasten olisi hyvä olla Suomessa.

Ashleyn isä hylkäsi Dahlian heti kun sai tietää tämän raskaudesta. Ashleyn nuoremmat sisarukset ovat syntyneet Suomessa ja heillä on Suomen kansalaisuus.

Ashley asuu nyt kaameissa oloissa

Tilanne isoäidin luona on nyt täysin erilainen kuin lasten ollessa pieniä. Nyt isoäiti joutuu huolehtimaan omasta äidistään, joka on vakavasti sairastunut. Isoäidin asunto on erittäin pieni ja saman katon alla asuu nyt myös Ashleyn isoäidin äiti ja Dahlian sisko.