Najeeb, 26, oli yhä työvaatteissaan, kun poliisi otti hänet säilöön ja lennätti seuraavana päivänä takaisin Somaliaan – perhe ja työnantaja ymmällään: Mies ei saanut edes hyvästellä vaimoaan

Perheen mukaan Najeebin palautuksesta ei annettu ennakkovaroitusta, vaikka Najeebilla on vaimo, koti ja työpaikka Suomessa sekä oleskelulupahakemus käsittelyssä.

Otettiin tapaamisesta säilöön

Vaimo: Emme ehtineet hyvästellä

– He sanoivat, että lentokentälle voi tulla yrittämään nähdä hänet, Maryamkertoo.

Useita hylättyjä turvapaikkahakemuksia

Vaimon mukaan Najeeb on hakenut perheperusteista oleskelulupaa Suomesta. Hänen mukaansa asia on käsittelyssä parhaillaan.

Najeeb on vaimon mukaan hakenut myös turvapaikkaa viidesti. Vaimon mukaan hakemuksiin on kuitenkin vastattu kielteisesti, sillä Najeebin kertomusta hänen kokemuksistaan Somaliassa ei ole uskottu.

Vaimon mukaan Najeeb pakeni al-Shabaab-islamistiryhmää, joka taistelee Somaliassa maan väliaikaishallintoa vastaan. Najeeb on itse kertonut tulleensa kaapatuksi ja pahoinpidellyksi ryhmän toimesta.

Dunio oli tullut Suomeen pakolaisena jo aiemmin ja saanut turvapaikan. Tätä nykyä hän on Suomen kansalainen.

Ennen Najeebin palautusta kaksikko on asunut yhteisessä asunnossa Espoossa. Pariskunta meni naimisiin hiljattain.

Esimies: Miksi arvokkaita veronmaksajia palautetaan?

Najeeb on hakenut myös työperusteista oleskelulupaa. Myös kyseinen hakemus hylättiin. Najeebilla on kuitenkin työskentelylupa Suomessa, ja se on voimassa vuoteen 2023 saakka.