Raimo Helmisestä huimaa puhetta SaiPan sisältä – tässä on totuus SM-liigan sensaatiotempusta

Miksi SM-liigan sensaatio eli Lappeenrannan SaiPa henkilöityy nyt niin vahvasti Raimo Helmiseen? Totuus alkaa selvitä koko ilmiön juurilta.

Vielä kauteen lähdettäessä moni epäili SaiPaa. Se oli rämpinyt Liigan hännillä usean kauden ajan.

Jo syksyllä nähtiin ennusmerkkejä siitä, että idästä puhaltavat nyt toisenlaiset tuulet. SaiPa nousi peräti 14 ottelun voittoputkensa myötä sarjan piikkipaikalle.

Se on kaatanut keväällä TPS:n, HIFK:n ja tuoreeltaan runkosarjan ykkösjoukkueen eli Lukon. SaiPa teki maanantaina historiallisen tempun, kun se ylsi ensimmäistä kertaa koskaan SM-liigan finaalivaiheeseen.

SaiPan tarina on henkilöitynyt Raimo Helmiseen – joukkueen päävalmentajaan. Suomi-kiekon todelliseen ikoniin, joka hyppäsi viime keväänä lappeenrantalaisjoukkueen peräsimeen.

– Jo ensimmäisissä kesätreeneissä hallin sisälle tuli sellainen voimakas ”preesens”. Kaikki tiesivät, että nyt pitää vetää kovaa. Ei sitä tarvinnut edes huutaen ilmoittaa. Olemme jatkaneet tuolla linjalla koko kauden ajan. Missään vaiheessa ei ole tarvinnut himmailla yhtään, SaiPan maalivahti Kari Piiroinen kuvailee MTV Urheilulle.

– Raipe on tehnyt erittäin hyvää työtä. Hän on saanut pelaajat uskomaan taas itseensä ja samalla koko joukkueeseen. Jokainen pelaaja on onnistunut ja olemme saaneet rakennettua hyvän koheesion kasaan. Siitä iso kiitos kuuluu Raipelle, SaiPan avainhyökkääjä Mikko Petman myöntää.

SaiPan joukkue kiittämässä faneja finaalipaikan varmistumisen jälkeen.Mikko Lieri / All Over Press

Sensaation juurisyyt

Jo kesän loppuvaiheilla Lappeenrannasta kuului lupaavia kaikuja. SaiPan treeneissä mentiin, eikä meinattu ja hurja tekemisen meininki alkoi heijastua myös pelien puolelle.

SaiPa on ollut työteliäs ja päättäväinen joukkue. Se ei ole jäänyt liikaa tuijottelemaan sitä, millaisia pelaajia kaukalossa viilettää. Kyse on ollut jostain paljon suuremmasta.

– Alussa oli vähän sitä, kun seura oli ollut vuosia hännillä… sellainen voittamiseen oppiminen oli hieman haastavaa. Sitten kun homma lähti rullaamaan, saimme lisää itseluottamusta ja pystyimme nostamaan kollektiivisesti tasoamme. Olemme pystyneet pelaamaan pudotuspeleissä paremmin kuin runkosarjassa. Tuo on ollut ehdottomasti iso juttu, Petman perkaa.

SaiPa on pelannut vauhdikasta ”lentokiekkoa”, mistä on välittynyt kaksi seikkaa: se on nojannut nopeaan vastaiskupelaamiseen ja sille on tippunut paikkoja aggressiivisen karvauksen kautta.

– Olemme saaneet porukan hyvin yhtenäiseksi. Kaikki tekevät hommia toisilleen. Sitä kautta meitä vastaan on vaikea pelata. Mitään ei saa ilmaiseksi ja jokaisesta millistä pitää taistella aivan loppuun asti, Petman kuvailee, jatkaen perään:

– Tietysti pelitapa ja kaikki muutkin elementit ovat napsuneet kohdilleen, mutta isoin juttu on ollut se, miten yksilöitä on pystytty viemään uudelle tasolle. Sitä kautta joukkue on ollut paljon parempi, mitä moni ehkä ajatteli ennen kauden alkua.

Yksilöiden kehityksessä iso kiitos kääntyy Helmisen ja tämän johtaman valmennuksen suuntaan. Mutta mikä tekee Helmisestä niin kehutun valmentajan? Mikä on hänen salaisuutensa?

– Raipe on siinä mielessä reilu koutsi, että silloin kun ollaan jäällä, silloin vedetään täysillä ja silloin kun ei olla jäällä, niin silloin voi ottaa rennommin. Tuohon on löytynyt hyvä tasapaino, SaiPan maalivahti Piiroinen kuvailee.

– Varmasti isoin juttu Raipessa on se hänen karismansa. Se näkyy päivittäisessä tekemisessä. Hänellä on tietty aura koko ajan ympärillään. Kaikki kunnioittavat Raipea todella paljon ja hän on saanut puristettua meistä maksimia irti.

– Tuo on ollut iso tekijä, SaiPan luottohyökkääjä Petman sanoo siitä, miksi lappeenrantalaisjoukkue on kevään huipennuksessa mukana.

SaiPan ja KalPan ensimmäinen finaalikamppailu alkaa perjantaina Kuopiossa kello 18.30. Ottelu on näkyvissä sekä MTV Katsomosta että MTV3-kanavalta. Lähetys lähtee liikkeelle kello 18.