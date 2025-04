NHL-tähti reagoi välittömästi SaiPan sensaatiotemppuun – Pohjois-Amerikasta lämmin tervehdys

SM-liigan sensaatiojoukkue SaiPa saa tukea myös NHL:n tähtiosastolta.

SaiPa teki maanantaina uskomattoman tempun, kun se eteni ensimmäistä kertaa koskaan SM-liigan finaaleihin.

Uskomattomaksi tempun teki se, että SaiPa on rämpinyt viime vuodet SM-liigan pohjamudissa. Se oli edelliskaudella Liigan räikeä heittopussi, jonka jatko oli vaakalaudalla pahojen talousvaikeuksien takia.

Nyt Lappeenrannassa eletään aivan toisenlaista arkea. Koko kaupunki on kirjaimellisesti keltaista täynnä. SaiPa-logoja näkyy ikkunoissa ja pelejä seurataan sekä jäähallilla että keskustorilla.

SaiPa saa tulitukea myös NHL:n puolelta. Carolina Hurricanesin tähtihyökkääjä Sebastian Aho ilmoitti vastaikää seuraavansa suurella mielenkiinnolla Idän ihmeen pelejä.

Syy Ahon SaiPa-fanitukselle on selkeä.

– Kannustan totta kai isäni puolesta SaiPaa. Toivon, että he voittavat mestaruuden, Aho sanoi suomalaismedialle järjestetyssä tilaisuudessa.

Sebastian Ahon isä Harri Aho on toiminut SaiPan urheilujohtajana kesästä 2023 lähtien.

Isä-Aholle maanantai oli tunteikas päivä, kun SaiPa raivasi tiensä kevään finaaleihin.

– Olen todella ylpeä koko joukkueesta. Luotto sen tekemiseen on ollut vahva. Tämä oli todella kova sarja ja emme saaneet mitään ilmaiseksi. Sitkeys palkittiin. Joukkue löysi keinot voittoihin. Ei tuohon voi olla muuta kuin tyytyväinen, SaiPan urheilupomo Harri Aho sanoi MTV Urheilulle heti Lukko-sarjan päättymisen jälkeen.

Lappeenrannan Kisapuiston jäähallissa näkyi ikionnellisia SaiPan kannattajia. Historiallinen hetki kosketti kannattajia, jotka ovat eläneet pitkään jatkuneiden vaikeiden aikojen keskellä.

– Onhan tämä aivan huikea tarina. Tuossa kun katsoin puhelintani, siellä oli parisataa viestiä eri puolilta Suomea. Tämä kylä elää ja hengittää joukkueen matkassa. Jos Juhalla (Junno) oli puolen Suomen Kärpät, niin me olemme nyt koko Suomen SaiPa, Kärppien entinen urheilutoimenjohtaja, SaiPan nykypomo Aho virnistää.

Juttu jatkuu kuvan ja videoiden alla.

SaiPa tuulettaa Santeri Airolan ratkaisuosumaa kuudennessa välieräottelussa Lukkoa vastaan.Mikko Lieri / All Over Press

2:06 SaiPa SM-liigan finaaleihin! Santeri Airola iskee ratkaisuosuman kuudennessa välieräottelussa

0:46 Lukko-luotsi Tomi Lämsä ei hakenut tekosyitä välierätappiolle – "Tämän kanssa eletään"

1:16 SaiPan huippuvahti Kari Piiroinen mykistyi finaalipaikasta – "Kuulostaa helvetin hyvältä"

1:18 SaiPa-sankari Santeri Airola: "Onhan tämä aika uskomatonta"

Isoin syy menestymiselle

Yksi viesteistä oli tullut Raleighista, NHL-seura Carolina Hurricanesin kotikaupungin suunnilta.

– Joka pelin jälkeen tulee onnittelut sieltä. Juuri katsoin, niin taas oli tullut viesti. Eiköhän siellä olla todella iloisia siitä, että pärjäämme täällä, Harri Aho kertoi poikansa Sebastianin reaktiosta.

Onko sieltä tullut mitään neuvoja tai vinkkejä?

– Hän (Sebastian) on sanonut, että pelaamme todella hyvää lätkää, Aho kertoo poikansa lämpimästä tervehdyksestä.

Vaikka Aho on ollut SaiPan kanssa kiireisen pudotuspeliarjen keskellä, on hän katsellut kaikki Hurricanesin mittelöt silmä tarkkana.

– He aloittivat hienosti oman pudotuspelisarjansa (New Jersey Devilsiä vastaan). Toivotaan sinnekin kaikkea parasta, että menevät päätyyn asti, Aho kannustaa.

Juttu jatkuu kuvien alla.

NHL-seura Carolina Hurricanesin tähtihyökkääjä Sebastian Aho.James Guillory

SaiPan urheilujohtaja Harri Aho.Mikko Lieri / All Over Press

Suomessa SaiPa hurmasi jo syksyllä raikkailla otteillaan. Vahva arjen työ on tuottanut tulosta.

– Pelaajat uskovat meidän pelitapaamme ja he noudattavat sitä säntillisesti. Tuossa on isoin syy sille, miksi olemme tässä vaiheessa, eli että olemme menneet finaaleihin, SaiPan urheilupomo Aho näkee, jatkaen isosta kuvasta:

– On upeaa olla yhtenä pienenä palasena mukana tässä. Seurassa tapahtui viime keväänä isoja muutoksia, kun omistajuus vaihtui, puolet joukkueesta meni uusiksi, valmennus vaihtui ja niin edelleen. Kaiken tämän taustalla on kuitenkin se työ, mitä on tehty päivästä yksi lähtien. Se on antanut meille mahdollisuuden menestymiselle. Mikään ei tule ilmaiseksi, eikä pidäkään tulla. Jokainen joukkueen jäsen, on sitten kyse pelaajista, huollosta, joukkuejohdosta tai valmennuksesta, on ollut sitoutunut siihen, että lyömme kaiken likoon.

SaiPa kohtaa perjantaina alkavissa finaaleissa KalPan. Kumpikaan mukana olevista joukkueista ei ole koskaan juhlinut Suomen mestaruutta.

– Urheilussa kaikki on mahdollista ja pienikin voi ponnistaa huipulle. Toki, jos joku olisi viime keväänä sanonut, että SaiPa on nyt finaaleissa, silloin varmaan valkotakkiset olisivat poimineet kyytiin, Aho letkauttaa.

SM-liigan finaalit käynnistyvät Kuopiossa. Mestariksi yltää neljällä voitolla.