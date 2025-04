Kommentti: SM-liigassa tärähti kaikkien aikojen jymypaukku – se kiteytyy häkellyttävään piirteeseen

Pohjamudista finaaliin. Raimo Helmisen luotsaama SaiPa jysäytti SM-liigan kaikkien aikojen jymypaukun, kun se kaatoi maanantaina Lukon neljännen kerran välierissä. SaiPa oli Lappeenrannassa parempi maalein 2–1. MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen avaa, miten jymykäänne rakentui.

Viimeisten viiden vuoden sijoitukset:

15

15

14

13

12

Näiden numeroiden taakse velloutuu tyly totuus: Lappeenrannan SaiPaa pidettiin vuosien ajan SM-liigan suurimpana vitsinä. Eikä pelkästään vitsinä, vaan sen koko olemassaolo kyseenalaistettiin monelta eri kantilta katsottuna.

SaiPan tulevaisuus oli vaarassa, kun jääkiekkojoukkueen taustayhtiön rahat olivat lopussa. Konkurssi ja tarun loppu jäivät hiuskarvan varaan. Pelastava käänne tapahtui viime keväänä, kun SaiPa myytiin Lätkä Lentää Oy:lle, jonka taustalla vaikuttaa useita sijoittajia.

Kaikista merkittävin liike tapahtui joukkueen johtoportaassa. SaiPa vaihtoi päävalmentajaa, kun Ville Hämäläinen teki tilaa Suomi-kiekon todelliselle ikonille, Raimo Helmiselle, joka oli väläytellyt suuruuttaan muun muassa Turussa.

Helminen hinasi TPS:n finaaleihin keväällä 2021. Jänne ei riittänyt ylivertaista Rauman Lukkoa vastaan, mutta se ei vähentänyt yhtään Helmisen onnistumisen arvoa.

Helminen ehti silti vaipua pienoiseen pimentoon. Kun hänet palkattiin SaiPan päävalmentajaksi, värväyksen ylle nostettiin kysymysmerkkejä.

Mitä kuusikymppinen kiekkolegenda saisi itärajan toivottomuuden keskellä aikaiseksi?

SaiPan pelaajamateriaali kun ei häikäissyt millään tavalla. Sille oli syynsä, miksi käytännössä kaikki tahot veikkasivat ennen tämän kauden alkua, että SaiPa jää yhä hännille.

Toisin kävi.

SaiPan sensaatiotarinan merkittävin käänne tapahtui jo syksyn alkuhetkillä.

SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen (kuvassa taka-alalla vasemmalla) omiensa tukena.Elmeri Elo / All Over Press

– Startti on tärkeä, koska se luo uskoa joukkueeseen, Leijonien entinen päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoitti MTV Urheilulle.

Marjamäki, 47, eli tällä kaudella samankaltaista tarinaa Helmisen ja SaiPan kanssa. Marjamäen luotsaama Kloten yllätti kaikki Sveitsissä, kun se takoi kovaa tulosta pienen budjetin joukkueellaan.

Suomessa SaiPan potentiaali alkoi hahmottua jo syksyn alkuhetkillä. Mieliin jäi muun muassa se, miten SaiPa kävi takomassa kahdeksan maalia IFK:n verkkoon Helsingin vanhassa jäähallissa.

Sen kaikista hurjin pätkä osui loka-joulukuun nurkille, kun SaiPa otti peräti 14 voittoa putkeen. Idän ihme keikkui yhtäkkiä sarjan kärjessä.

Lumipallo oli lähtenyt vyörymään oikeaan suuntaan.

SaiPan tämän kauden menestys on ennen kaikkea tarina uskosta. Muistan hyvin, kun olin marraskuun loppuvaiheilla seuraamassa SaiPan vierasottelua Turussa. Sain kentän tasolla näppituntumakosketuksen siitä, miten Raimo Helmisen luotsaama SaiPa operoi.

Mitä mieleen tarttui? Se, miten rauhallisesti keltapaitainen joukkue operoi hetkenä minä hyvänsä. Se ei hytkynyt, eikä se horjunut virheiden keskellä. Jokainen joukkueen jäsen luotti siihen, että kun lyö oman panoksensa pöytään, myös vierustoveri tekee sen.

SaiPan pelaajat laittoivat jo edelliskeväänä työhanskat käteensä ja paiskivat koko kesän ajan hommia niin, että kollektiivista kasvoi yksilötason osaamista suurempi voima.

Sama rauhallisuus ja päättäväisyys olivat yhä läsnä myös maaliskuun lopulla Turussa, kun SaiPa onnistui nousemaan 0–2-tappioasemasta TPS:n rinnalle ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Joukkueen uskoa ja kykyä oli koeteltu, mutta SaiPa ei nujertunut.

– Pojat pelaavat syksyllä ja miehet pelaavat keväällä, TPS:n hyökkääjä Leevi Teissala totesi sarjan toisen pelin yhteydessä SaiPan leirin suuntaan.

SaiPa on hävinnyt tuon jälkeen tasan kaksi ottelua koko kevään aikana.

Teissala sohaisi pesää, missä pojista oli tullut aikamiehiä.

Raipen pojat ovat eri poikia.

Täysi kiimaliiteri SaiPan tukena maanantaina Lappeenrannassa.Mikko Lieri / All Over Press

Samat rauhallisuuden ja päättäväisyyden piirteet paistoivat SaiPasta läpi myös perjantaina Raumalla, kun keltapaidat olivat voitossa kiinni aina kolmannen erän toiseksi viimeiselle minuutille asti. Vaikka Rauman reissusta tuli hukattu mahdollisuus, ei se koetellut SaiPan henkistä kanttia. Sama päättäväinen operointi jatkui myös maanantaina Lappeenrannan omassa kiimaliiterissä.

Lukko lähti sarjaan selvänä ennakkosuosikkina, mutta se murtui sitkeän lappeenrantalaisjoukkueen käsittelyssä.

SaiPa onnistui sarjan aikana viemään peliään eteenpäin ja se löysi lääkkeitä Lukon kollektiivin horjuttamiseen. Vaikka SaiPa henkilöityy paljon Raimo Helmiseen, sen pelistä voi aistia sen, miten Helminen on hyödyntänyt Leijonien pitkäaikaisen videovalmentajan Janne Hietaniemen ja koko valmennustiiminsä oivalluksia. SaiPa loi perjantaina Raumalla vaikka kuinka monta tonttia ovelien haistelujen kautta.

SaiPa pystyi myös reagoimaan maanantaina Lappeenrannassa, vaikka se oli tällä kertaa selvästi suuremmissa vaikeuksissa.

Vaikka Lukko oli niittänyt runkosarjassa menestystä suorahyökkäyspelaamisellaan, erityisesti Rauman pelissä tuntui siltä, kuinka SaiPa oli noista kahdesta nipusta vaarallisempi joukkue.

Se pystyi myös venymään maanantain tiukassa paikassa. Lappeenrannan kiimaliiteri repesi liitoksistaan, kun Santeri Airola iski illan toisen osumansa ja varmisti keltapaidoille finaalipaikan.

SaiPan kohdalla kyse ei ole tuurista tai siitä, että se pystyisi yllättämään vastustajansa altavastaajan asemasta. SaiPan menestys kulminoituu siihen, miten hyvä jääkiekkojoukkue se on. Erityisesti juuri tekemisensä osalta.

Se on saanut tukea ja se on samaan aikaan pystynyt tukemaan maalivahti Kari Piiroista, joka on esiintynyt vuodenvarmasti lappeenrantalaisjoukkueen tolppien välissä. Siihen päälle useat SaiPan pelaajat pelaavat juuri nyt uransa parasta jääkiekkoa kultakypärä Otto Kivenmäen ja ykkösketjun työmyyrän Mikko Petmanin johdolla.

Se, että pystyy voittamaan neljästi niinkin laadukkaan joukkueen kuin Rauman Lukon, kertoo paljon voittajatahosta. Mutta se, millä tavalla SaiPa marssi finaaleihin, oli jotain täysin häkellyttävää.

Rauhallisesti ja päättäväisesti, niin kuin SaiPan tapana on ollut.

Mikäs tässä, poijjaat mennään, mennään, saattoi kuulua SaiPan vaihtoaition suunnalta.

Vuosien alakulon jälkeen suoraan finaaleihin. Tarina, joka hakee vertaistaan. Pelicans teki samaisen tempun 2010-luvun alkuvaiheilla, joskin sillä oli silloin nimellisesti paljon laadukkaampi joukkue jalkeilla.

SaiPa oli kuitenkin taho, jota kukaan ei povannut huipulle. Mutta siellä se on.

Nyt sen tämän kauden upealle sensaatiotarinalle saadaan kertakaikkisen huikea lopetus.