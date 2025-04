Raimo Helmisen palkannut mies onnistunut kaikessa – avaa nyt ainutlaatuista käännettä SaiPassa: "Siinä oli vähän eväät syöty"

Kärpissä mestaruuksia juhlinut urheilujohtaja Harri Aho hyppäsi omien sanojensa mukaan tuntemattomaan vajaat kaksi vuotta sitten. Nyt hän nauttii SaiPan sensaatiokeväästä yhtenä Lappeenrannan kiekkohurmoksen keskeisimmistä tekijöistä.

– Sanotaan näin, että en ehkä itsekään olisi uskonut, että se näin nopeasti toteutuu. Jos viime keväänä joku olisi sanonut, että SaiPa on finaaleissa, niin siinä varmaan valkotakkiset olisivat vieneet pois.

Näin Harri Aho luonnehtii MTV Urheilulle kesällä 2023 SaiPalle piirtämäänsä kolmen vuoden urheilustrategiaa. Sen keskimmäisen kauden kohdalla ei ollut merkintää Kisapuiston varauksista SM-liigan finaaliviikoille.

Tulevana lauantaina finaalikiekko kuitenkin putoaa Kisapuiston jäähän tuhansien lappeenrantalaisfanien edessä. Sitä ennen sarja avataan SaiPan tavoin ensimmäistä mestaruuttaan hakevan KalPan kotihallissa Kuopiossa perjantaina.

SaiPa on ollut SM-liigan puheenaihe läpi kauden. Runkosarjassa se takoi liigahistorian pisimmän voittoputken, 14 ottelua loka-joulukuussa. Pudotuspelien avauskierroksella se nousi 0–2-asemista 3–2-sarjavoittoon TPS:stä, ja höyrysi heti perään HIFK:n kesälomille 4–0. Historiallinen finaalipaikka irtosi 4–2-välierävoitolla Lukosta.

– Joukkue on näyttänyt koko ajan sen, että kovassa paikassa sieltä löytyy aina uutta voimavaraa. Pelaajille pitää antaa erittäin iso kiitos siitä, ettei siellä välistävetoa ole, urheilujohtaja Aho suitsuttaa.

Kärpissä valtaosan pelaajaurastaan kiekkoillut Aho, 57, niitti sittemmin menestystä oululaisjätin urheilujohtajana. Vaikka cv:ssä on muun muassa kolme SM-kultaa, Ahokin kuvailee tämän kevään hurmosta "poikkeukselliseksi".

– Oulussa kuitenkin odotetaan aina sitä menestystä, ja sitä kautta se on vähän kuin itsestäänselvyys.

– On ollut hienoa huomata, kuinka tämä koskettaa ihmisiä ympäri Suomen. Tulee viestejä ihan Ivalosta Hankoon, että kuinka upeata juttua tässä tehdään. Siinäkin mielessä tämä on poikkeuksellista. Jos Kärpät oli se puolen Suomen joukkue, niin välillä tuntuu, että onko SaiPa jopa koko Suomen joukkue, Aho heittää.

Hyppy tuntemattomaan

Harri Aho on tehnyt loistotyötä SaiPan urheilujohtajana.Mikko Lieri / All Over Press

Aho juhli Kärpissä Kanada-maljan kanssa vuosina 2014, 2015 ja 2018. Kymmenvuotinen yhtäjaksoinen urheilupuolen pesti tuli kuitenkin yllättäen päätökseensä keväällä 2023.

Heinäkuussa tiedotettiin Ahon kaksivuotisesta sopimuksesta SaiPaan, joka oli samana keväänä jäänyt liigajumboksi selvällä marginaalilla.

Siirto yllätti.

– Aika tuntemattomaan silloin hyppäsin.

– Ensimmäinen vuosi täällä oli sellainen, että siinä oli vähän eväät syöty, eikä muutoksia hirveästi pystynyt tekemään, Aho muistelee viitaten jo tehtyihin sopimuksiin.

Kovan haasteen hienona asiana kokenut Aho kääri hihat. Hän arvioi tarkasti sitä, mitä joukkueessa pitää muuttaa.

SaiPa jäi jumboksi myös kaudella 2023–2024, mutta muutos oli nytkähtänyt liikkeelle. Tätä vauhditti myös omistajanvaihdos.

Ennen kuluvan kauden alkua Aho oli ehtinyt tehdä isoja liikkeitä. Päävalmentajaksi tuli Raimo Helminen, ja johtajiksi kaukalon puolelle muun muassa kotiseuraansa palanneet Petmanin veljekset Ville ja Mikko sekä kokenut puolustaja Mikko Kousa.

– Muutos, joka on saatu aikaan kahdessa vuodessa, on ainutlaatuinen, Aho kuvailee aikaansa SaiPassa.

– Viime kevään jälkeen asiat ovat lähteneet menemään päivästä yksi eteenpäin niin, että siinä on ollut tekemisen meininki. Isoin kiitos siitä menee pelaajille ja valmennukselle. He ovat sitoutuneet suunnitelmaan 110-prosenttisesti.

Raimo Helmisestä on tullut keltamustan kevään kasvot.Mikko Lieri / All Over Press

SaiPan liito on henkilöitynyt vahvasti päävalmentaja Helmiseen, 61. Pelaajalegenda, vuoden 1995 maailmanmestari, on median edessä vähäsanainen ja harkitseva, mutta penkin takana räiskyy. Helminen on saanut valtavasti kehuja pelaajalähtöisenä valmentajana. Tiimin täydentävät Janne Hietaniemi, Santeri Immonen ja Antti Ore.

– Helminen oli selkeä ykkösvaihtoehtoni (päävalmentajaksi). Kun se toteutui, niin se oli ensimmäinen askel siihen, että varmasti saadaan muutos aikaan, Aho linjaa.

Urheilupomon mukaan kaksikon ajatus- ja arvomaailmat kohtasivat.

– Olen nauttinut yhteistyöstä todellakin. Se on toiminut päivästä yksi. Ajattelemme samoin jääkiekosta ja aika paljon muustakin, kun olemme sen verran vanhempia henkilöitä jo, Aho sanoo naureskellen.

"Erittäin hieno tunne"

Kisapuistossa on eletty kiekkohurmosta tänä keväänä.Mikko Lieri / All Over Press

Jos Aho osui valmentajavalinnassaan nappiin, samaa voi sanoa pelaajavärväyksistä. Urheilupomo kuvailee SaiPan pelitapaa "jopa pohjoisamerikkalaiseksi", jossa mennään kovaa pohjois–etelä-suunnassa.

– Siihen tarvitaan kamppailuvahvoja ja luisteluvahvoja pelaajia.

Aho oli hankkinut tätä silmällä pitäen pelaajia jo ennen Helmisen tuloa. Helminen istui tähän sapluunaan täydellisesti. Aho puhuukin "matchista" eli asioiden yhteen sopimisesta.

– Pelaajat sitoutuivat todella hyvin siihen pelitapaan. Sanotaan nyt, että varmaan 90 prosenttia pelaajista on pelannut uransa parasta kautta. Se on kova mittari.

Tässä on varmasti turha puhua sattumasta?

– En usko sattumaan. Kaikki on työllä ansaittua.

Kulissipuheet Helmisestä lisäsivät SaiPan vetovoimaa pelaajamarkkinoilla. Niin lisäsi myös sarjasijoitus.

– Väitän, ettei Mark Pysyk olisi varmaan ollut meille tulossa, jos emme olisi olleet niin hyvin pelanneet. Olimme melkein kärkipaikalla tuossa vaiheessa.

Yli 500 NHL-ottelun puolustaja Pysyk, 33, saapui SaiPaan marraskuussa kesken huiman voittoputken. Hän on osoittautunut yhdeksi Ahon napakympeistä.

Nimilistaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Käytännössä jokainen SaiPan pelaaja on pelannut potentiaalinsa ylärajoilla tai kehittynyt valtavin harppauksin.

Aho pudottaa muun muassa Mestiksestä liigatekijöiksi ponnahtaneiden Juuso Heikkilän ja Eero Klintrupin nimet, mutta korostaa heti perään:

– En haluaisi nimetä yhtä ainoata, vaan kaikki.

Urheilujohtajien arvo jää usein hieman mediapimentoon menestyksen hetkinä. Näin on käynyt myös SaiPa-hurmoksen kohdalla, kun varsinkin Helminen on noussut kansansuosioon.

On kuitenkin syytä muistaa, että SaiPa on nyt ensi kertaa finaaleissa Ahon valitseman valmentajan ja kokoaman joukkueen voimin.

– Kyllähän se erittäin hieno tunne on, urheilupomo toteaa tyytyväisenä.

Mutta kausi on kesken ja matka jatkuu, kuten Ahokin huomauttaa. Finaalisarjassa vastassa on SaiPan tavoin vahvalla peli-identiteetillä varustettu KalPa.

– Todella hyvä joukkue, hyvin valmennettu joukkue. Ei tule mitään ilmaiseksi, Aho aloittaa.

– Iso arvostus KalPaa kohtaan on tässä hetkessä.

Kaukalossa nähdään finaaleissa eittämättä SM-liigan kaksi luisteluvoimaisinta joukkuetta.

– Minä väitän kanssa, että kyllä siinä mennään eikä meinata. Erittäin viihdyttävää jääkiekko on tiedossa, Aho summaa.

