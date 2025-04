Tässä on sensaatio-SaiPan tärkein tukijalka – puheissa vilahtaa ujo NHL-viittaus

Jos Lappeenrannan SaiPa meinaa voittaa tänä keväänä Suomen mestaruuden, Kari Piiroisen pitää onnistua loisteliaalla tavalla sen tolppien välissä. Ennusmerkit ovat lupaavat.

SaiPan maalivahti Kari Piiroinen taisteli vielä runkosarjassa peliajasta Oskari Salmista ja myöhemmin Michael Hutchinsonia vastaan.

Salminen lähti jo syksyllä Jyväskylään. Hutchinson sen sijaan saapui Lappeenrantaan vahvan NHL-taustansa kera.

23-vuotias Piiroinen on vetänyt kuitenkin keväällä pidemmän korren. Hän kantoi vastuuta, kun Hutchinson piipahti Pohjois-Amerikassa pudotuspelitaipaleen alkuvaiheilla.

– Kauden aikana on ollut kaikenlaista, mutta olen luottanut omaan tekemiseeni. Tiedän, että olen hyvä maalivahti ja oli vain ajan kysymys, kun muutkin huomaavat sen. Onhan tämä ollut nyt aika palkitsevaa, Piiroinen sanoo MTV Urheilulle.

Piiroinen on päässyt lentoon kevään pudotuspeleissä. Hän on kopannut kiekkoja 15 ottelussa, joiden jäljiltä hänen torjuntaprosenttinsa on 93,33. Piiroisen päästettyjen maalien keskiarvo on ollut vain 1,65 (paras noteeraus) ja hänen xGAE-lukemansa (päästettyjen osumien ja päästettyjen maalien odottaman erotus) on –10,61 (kolmanneksi kovin lukema).

– Onhan se aina mukavaa, kun pakit heittäytyvät, blokkailevat kiekkoja ja pelaavat kovaa. Se helpottaa veskarin tekemistä, kun kaikki tietävät, mitä he tekevät, Piiroinen miettii.

Jos mietitään yksilöitä, Piiroinen on nyt SaiPan tärkein pelaaja. SaiPa nojasi häneen jo Lukko-välieräsarjan kriittisillä hetkillä. Piiroinen vastasi huutoon.

Piiroinen on vasta lähestymässä maalivahtien etsikkoaikaa. Kun hän puhuu tulevasta, NHL-kortti livahtaa ujosti esiin.

– Totta kai iso unelma on siellä Amerikoissa, Piiroinen myöntää.

– Sitä kohti mennään päivä kerrallaan. Muuten sitä yrittää vain voittaa seuraavan matsin, Piiroinen jatkaa.

Kari Piiroinen (kuvassa etualalla) hymyili maanantaina, kun SaiPa varmisti paikkansa kevään finaaleista.Mikko Lieri / All Over Press

Huikeaa menoa

Piiroinen oli yhtä hymyä maanantaina, kun SaiPa eteni ensimmäistä kertaa koskaan SM-liigan finaaleihin kaadettuaan välierissä Lukon otteluvoitoin 4–2. SaiPa teki jättitempun, kun se nousi viime kauden viimeiseltä sijalta suoraan finalistijoukkueeksi.

Sama hymy piirtyy Piiroisen huulille myös keskiviikkona, kun hän puhuu tulevasta, eli kauden huipennuksesta.

SaiPa kohtaa finaaleissa KalPan, joka hakee samalla tavalla seurahistoriansa ensimmäistä Suomen mestaruutta.

– Aika odottavaiset fiilikset on päällä. Heti tulee eteen back-to-back-pelit, minkä jälkeen on välipäivä ja taas mennään. Tässä voi vielä nauttia vähän edellisestä sarjasta. Hiljalleen aletaan jo valmistautumaan tulevaa kohden, Piiroinen tunnelmoi.

Mitä ajatuksia tulee mieleen KalPasta?

– Siellä on tosi taitavia yksilöitä – kavereita, jotka ovat tehneet paljon pisteitä. He tykkäävät pitää kiekkoa ja heillä on paljon hyökkäysvoimaa, Piiroinen luettelee.

Finaalisarja aloitetaan perjantaina Kuopiossa, mistä karavaani siirtyy seuraavaksi päiväksi vielä lähemmäs itärajaa. Tuolloin pelipaikkana toimii Lappeenrannan Kisapuisto.

Piiroinen on päässyt aistimaan sitä, miten kiekkokiima on vallannut pitäjän.

– Kaupassa kaikki tulevat juttelemaan ja heittävät tsemppitervehdyksiä. Onhan tuo huikeaa, kun kaupunki on niin vahvasti yhden seuran matkassa. Kyllä tuo varmaan välittyy myös TV:n kautta, Piiroinen arvelee.

Ellei mitään yllättävää tapahdu, Lappeenrannan keskustori täyttyy jo perjantaina, kun kansa saapuu seuraamaan SaiPan otteita ison näyttötaulun kautta.

Voi vain kuvitella, kuinka sekaisin kylä menisi, mikäli SaiPa voittaisi mestaruuden.

– Ei olla vielä niin pitkälle mietitty. Mutta varmaan kaikkea hyvää olisi luvassa, Piiroinen naurahtaa huimasta vaihtoehtoskenaariosta.

KalPan ja SaiPan ensimmäinen finaaliottelu alkaa perjantaina kello 18.30. Ottelu on näkyvissä sekä MTV Katsomosta että MTV3-kanavalta. Lähetys lähtee liikkeelle kello 18.

