Maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö Koneyrittäjät vaatii valtiovaltaa turvaamaan polttoainejakelun toimivuuden kattavasti.
Puheenjohtaja Markku Suominen puhui asiasta avatessaan järjestön liittokokouksen tänään Kuopiossa.
Järjestö on huolissaan erityisesti polttoöljyn jakelun kattavuudesta.
Koneyrittäjien tiedotteen mukaan Itä- ja Pohjois-Suomessa polttoöljyn jakeluverkko on varsin harva. Polttoaineyhtiö Teboilin polttoöljyn jakelun keskeytyminen merkitsisi pidempiä toimitus- ja tankkausmatkoja monille koneyrittäjille kasvattaen näin kustannuksia.
Järjestö sanoo, että asiakkaiden on varauduttava urakointikustannusten äkilliseen nousuun.
– Nämä äkillisesti aiheutuvat kustannukset joudutaan ottamaan palveluiden hinnoittelussa huomioon. Tämä on asiakastahojen ymmärrettävä, tiedotteessa sanotaan.
Järjestö esittää, että nykyisten Teboil-ketjun yrittäjien tulisi voida siirtyä toisten jakeluketjujen piiriin, jotta polttoaineiden jakeluverkon kattavuus voitaisiin säilyttää.