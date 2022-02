Näin rajusti dieselin hinnan nousu näkyy kuljetusyrittäjän kukkarossa: "Sopimusliikennettä ajetaan tappiolla"

– Suurimmillaan palautus on Belgiassa, jossa se on noin 24 senttiä. Silloin puhutaan jo sadoista miljoonista euroista alan kustannustaakan keventämiseksi. Tämä aihepiiri on hallituksen pöydällä ja toivotaan tietenkin, että hallitus päättää aloittaa välittömästi valmistelun ja päättää tason sellaiseksi maksimiksi, minkä EU:n energiadirektiivi mahdollistaa.

Polttoainekulut kasvaneet 500 000 euroa

Yrittäjän näkökulmasta hankalaa on sekin, että viimeisen parin vuoden aikana muutoksiin on pitänyt varautua yllättäen.

Korona kurittanut liiketoimintaa ennestään

– Tilausajoissa hintoja on voitu nostaa, mutta sopimusliikennettä (kuten kaupunkien julkista liikennettä) ajetaan tällä hetkellä tappiolla. Sopimusliikenteen ongelmana on se, ettei hintoja voi tarkastaa kesken sopimuskauden.

Selviävätkö pienyrittäjät?

Automiehen kukkaro kärsii ensimmäisenä

Suuret menot

– Kysymys ei ole pelkästään kuljetusalan yrittäjien ongelmasta, vaan kyse on yleisesti Suomen koko logistiikka-alan kilpailukyvystä ja asemasta. Olemme aikamoisella takamatkalla suhteessa kilpailijamaihin ja päämarkkina-alueisiin. Tällä on vaikutusta siihen, kuten viime aikojen uutisista on huomattu, että yritykset tekevät investointi- ja sijoittamispäätöksiä sen perusteella, millaiset logistiikan kustannukset maassa on.