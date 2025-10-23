Teboil-kauppiaat ovat olleet hämmentyneitä uutisista, että Neste lopettaa polttoaineen jakelun Teboilille.

STT:n torstaina tavoittama Joensuun Kirkkokadun Teboilin yrittäjä Taisto Nikkinen uskoo, että polttoaineita saadaan tarvittaessa ostettua EU-alueelta.

Hän kertoi, että Teboililla on omat polttoaineiden varmuusvarmuusvarastot, joiden hän uskoo riittävän toistaiseksi. Varmaa tietoa siitä, kuinka kauan varastot riittävät, Nikkinen ei osannut sanoa.

– Jos polttoaineasiakkaat jättävät käymättä, sitä kautta syntyy työttömyyttä, Nikkinen sanoi.

Hän pysyy kuitenkin luottavaisena siitä, että Suomen Teboil selvittää asian.

STT kertoi aiemmin omiin tietoihinsa nojaten, että Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille.

Venäläisen Lukoilin tytäryhtiö Teboil on hankkinut polttoaineensa pääosin Nesteeltä. Helmikuussa 2022 heti sodan alun jälkeen Teboil sanoi STT:lle, että se hankkii polttoaineensa Nesteeltä Porvoosta ja Länsi-Euroopasta.